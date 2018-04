Industria de la construcción registra paralización de 95%

La industria de la construcción en el país registra una paralización del 95%, mientras que se han perdido más de 1 millón 200 mil puestos de trabajo, aseguró el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción Juan Andrés Sosa.

Precisó que el sector público de la construcción ha venido cayendo en forma acentuada, desde el año 2012, mientras que el sector privado de la construcción está cayendo desde el año 2006, afirmando que apenas el 10% que se mantiene activo está dedicado a trabajos de remodelación y mantenimiento, mientras que en el caso de la vivienda, la situación es igualmente grave, afirmando que el déficit habitacional en 1990 era de 880 mil unidades, mientras que en este momento, después de todos los anuncios de construcción de viviendas que hace el Gobierno, el déficit habitacional está por encima de los 2 millones 442 mil unidades.

Recordó que en noviembre del año pasado, el presidente de la República anunció que había gastado US$ 95.000 millones para la construcción de 1 millón 150 mil viviendas, entre nuevas y remodeladas, solo basta con realizar una simple división entre los 95.000 millones de dólares y el número de viviendas, cada unidad de vivienda tuvo un costo de 83.000 dólares.

Advierte que en estos momentos, los precios de las viviendas están por debajo de los costos de reposición, debido a que hay viviendas de ofertas generadas por la diáspora venezolana de la gente que decidió irse del país, porque la situación se le hace insoportable, inaguantable e insostenible.

-Nosotros a las centrales sindicales les dijimos, no tiene sentido continuar discutiendo lo que son aumentos salariales en los contratos colectivos, porque no tenenemos a quien aplicárselos, no hay nadie empleado; el sector normalmente empleaba 1 milón 600 mil trabajadores y en estos momentos, no hay ni siquiera 300 mil personas empleadas en el sector construcción-, aseguró Sosa.

Señaló en entrevista televisiva, que otros factores que han incidido en el deterioro del sector construcción, es la falta de materiales e insumos, como el cemento, cabillas, acero, entre otros.