Lippa: Nueva Ley de Semilla es la garantía de impulsar la producción agrícola en Venezuela

La nueva Ley de Semilla aprobada en plenaria de la Asamblea Nacional en primera discusión, busca garantizar el trabajo a los productores agrícolas de todo el país y a su vez combatir la escasez y hambruna que se ha estacionado en los hogares venezolanos, dónde el costo ha sido la pérdida de vidas humanas.

Así lo manifestó el presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, Luis Lippa, quien aseguró que es fundamental el impulso de la producción de alimentos en Venezuela.

“La intención de esta Ley es acabar con el monopolio del Estado, que haya una política que estimule la producción en el campo, el mismo que logró destruir al aparato productivo, por eso estamos convencidos que podemos combatir el hambre que estadísticamente va en aumento, aquí tenemos la capacidad para producir alimentos básicos y hoy no lo estamos produciendo”, asegura.

De la misma manera precisó que “tienen que ser sancionadas las figuras que van contra el productor”.

En este sentido recordó en que “hoy trabajar en el campo es no saber quién es el enemigo, no tenemos luz, no hay seguridad de inversión, no hay sistema de riego, no hay condiciones para producir, es más, en este momento vamos a iniciar el ciclo de siembra y los productores no tienen las semillas, no tienen los insumos. No podemos seguir maltratando al aparato productivo, esperamos que esta nueva Ley garantice el abastecimiento y acabar con el hecho de que en Apure producimos ganado y no se come carne, tenemos siete ríos y no se come pescado, en Guárico se produce arroz y no se come arroz, ni sorgo, está claro que el enemigo es el Gobierno porque si no se tiene el Carnet de la Patria no se le dan insumos al productor”.

Finalmente, el parlamentario calificó como héroes a los productores venezolanos, quienes ante la adversidad siguen creyendo en Venezuela y quienes sin condiciones continúan en el campo, “es por eso que tendrán un documento legal que los proteja”.