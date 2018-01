Oscar Navas: La salida sigue siendo la lucha cívica de los venezolanos

“La salida” fue una propuesta impulsada en el año 2014 por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma y cuatro años más tarde se encuentra más vigente que nunca, por lo tanto el llamado es para que los venezolanos se mantengan en resistencia activa y democrática, para poder dar frente al gobierno de Nicolás Maduro.

Dicho pronunciamiento fue realizado por el dirigente del partido Voluntad Popular, Oscar Navas, quien lamentó la actual situación del país que se encuentra sumido en la miseria.

“La salida sigue siendo la lucha cívica porque ningún acuerdo entre el Gobierno y la oposición será posible debido que en Miraflores sólo desean perpetuarse en el poder”, sentenció.

Señaló que “solo el pueblo salva al pueblo”, reiterando la necesidad histórica que los venezolanos salgan a conquistar su libertad con las herramientas que la Constitución nacional le otorga a cada ciudadano.

Igualmente el también médico de profesión, manifestó que los venezolanos tienen el compromiso moral de defender los últimos vestigios de libertad y de democracia que restan en el país.

“Si el pueblo no lucha por su libertad, si no toma los instrumento de lucha pacífica y legal en sus manos, entonces perderemos no solo la República sino lo que ésta representa”, sostuvo.

Óscar apuntó que la sociedad venezolana ya ha demostrado que posee el temple para forjar su porvenir en las calles de la nación.

“Solo falta más unidad en la acción, solo falta más compromiso de todos los sectores para lograr el cambio que Venezuela necesita y que millones de venezolanos esperan”, apuntó.

El vocero del partido anaranjado sostuvo que el diálogo propuesto por el régimen no solventará la crisis económica, social y política que mantiene a la nación estancada.

“Y, que quede claro esto, en Voluntad Popular no haremos ni avalaremos nada que legalice o reconozca la Asamblea Nacional Constituyente. El diálogo que persigue el Gobierno es éste y nosotros no podemos caer en esta trampa”.

Navas agregó que cualquier entendimiento entre Miraflores y aquellos factores democráticos del aspiran un cambio nacional, tiene que pasar por unas elecciones presidenciales con un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial y la liberación de todos los presos políticos.

“Para lograr unos comicios justos y las condiciones indispensables para lograr el objetivo de liberar a Venezuela, tenemos que regresar a las calles de forma pacífica y organizada”.

Finalmente aseveró que una cosa son las protestas sociales por la escasez de comida y otra son las manifestaciones que buscan la libertad como objeto principal. Aunque resaltó que ambas Unidad serán “lapidarias para Maduro”.