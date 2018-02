Tarek William Saab rechaza investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela

Este jueves el Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación al Estado venezolano sobre “presuntos crímenes” durante las protestas del 2017.

“Hubo un pronunciamiento publico por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre temas de casos que lleva el Ministerio Publico”

“La corte penal y sus instancias actúan de manera complementaria en casos que no hayan sido judicializados” dijo Saab durante un discurso ante los medios.

“En el caso por el cual se ha pronunciado la fiscal de la CPI debo decir que su información pudiera parecer no solo sesgada si no que no ha tenido en el caso que nos ocupa la oportunidad ni siquiera de comunicarse para solicitarle a este Ministerio Público información sobre la judicializacion o no de los casos al cual hace referencia , que tiene que ver con los lamentables sucesos de abril a junio del año 2017” puntualizó Saab.