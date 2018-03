Voluntad Popular repudia masacre en calabozos de PoliCarabobo

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo y dirigente de Voluntad Popular, Ángel Álvarez, en nombre de la tolda naranja, repudió la masacre ocurrida dentro de los calabozos de la policía regional del estado Carabobo, la cual dejó alrededor de 100 reos fallecidos. En este sentido, el parlamentario indicó que este hecho es una clara evidencia de que en Venezuela no hay respeto a los Derechos Humanos y que el régimen de Nicolás Maduro cercena el derecho a la vida de los ciudadanos.

“Este lamentable hecho evidencia que en Venezuela no hay respeto a los Derechos Humanos y que el derecho a la vida está siendo cercenado. Ya ha habido pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y distintos entes internacionales, porque este hecho no solo impacta a nivel nacional, sino ha tenido una resonancia internacional; mientras las autoridades del régimen de Maduro permanecen callados. Cada hora que pasa se oscurece más esta masacre. Aún no tenemos las cifras exactas ni los nombres de las víctimas, por lo que exhortamos a que sean publicadas”.

A su juicio, la suspensión del director de la policía regional del estado Carabobo no es suficiente para garantizar el control y buen funcionamiento de los recintos penitenciarios en el resto del país, por lo que exigió la inmediata destitución de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, y al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. También, recordó que durante los últimos cinco años se han generado al menos cuatro incidentes dentro de las cárceles venezolanas, lo que representa una incapacidad y una violación a un derecho fundamental como es la vida.

“Nosotros insistimos en que la comisión designada por el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, no sea una comisión de carácter partidista sino una comisión mixta de carácter internacional que investigue a fondo este caso. Además, hechos como este y la fuga masiva que hubo en el estado Aragua evidencian la irresponsabilidad de la ministra Valera. Mientras en Venezuela se cometen violación a los DDHH de todo tipo, Maduro está más ocupado en la creación de mecanismos paralelos y seguir elevando sus niveles de corrupción, seguir evidenciando una incapacidad que tiene al pueblo sin comida, sin medicinas y prácticamente buscando dentro de la basura algo para comer”.