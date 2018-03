Cáritas Barquisimeto realizará viacrucis

Cáritas Barquisimeto efectuará este 23 de marzo, Viernes de Concilio, un viacrucis que partirá de La Ciudad de los Muchachos, carrera 13 entre calles 42 y 43, hasta la iglesia Concepción, en el centro de Barquisimeto. A las 9:00 de la mañana arrancará el recorrido.

La escasez de alimentos y medicinas, así como la crítica situación del país, impulsa esta iniciativa que también es apoyada por Projumi.

Actualmente, los venezolanos atraviesan múltiples vicisitudes en prácticamente todos los ámbitos de su vida producto de la aguda realidad social, económica y política.

Esta innegable situación la quiere visibilizar Cáritas Barquisimeto, a través de este viacrucis abierto a la sociedad en general. Todo aquel que sienta vivir un viacrucis tiene derecho a participar.

El padre Omar Gutiérrez, presidente de Cáritas Barquisimeto, explica que a propósito de la entrada a la Semana Mayor toda la feligresía se prepara para acompañar la Pasión de Cristo.

“Queremos que sea un viacrucis abierto a toda la sociedad porque la situación que está viviendo el país no hace distingos ni clasificaciones. Todos estamos padeciendo los mismos sufrimientos. Se sumarán a esta actividad fieles de las parroquias, gremios, universidades, estudiantes, sindicatos, obreros, jubilados, pacientes crónicos y todos aquellos que sufren la escasez de alimentos, medicinas y efectivo”.

El viacrucis, dijo, busca palpar la realidad que vive el país. “Denunciar esta realidad es parte de nuestro papel. Denunciar cuando Cristo viene golpeado porque un niño no puede comer o una madre no consigue medicamentos”.

“Dura es la situación que están viviendo los venezolanos. Tenemos que denunciar todos los problemas que están aquejando a nuestro prójimo. La Iglesia está con su pueblo y sobre todo con los más pobres”.

Apuntó que el viacrucis desnuda una situación que la Iglesia no puede callar.

Respecto al escenario electoral el cura expresó que hasta ahora no hay garantías de que tal proceso se realizará de la mejor manera.

El profesor Gerardo Pastrán, presidente de Projumi, puntualizó que la institución desarrollará un proyecto de comedor para personas de la tercera edad y niños con mal nutrición. Iniciará este programa en el mes de abril a propósito de los numerosos infantes que se alimentan de las papeleras municipales que existen en el centro de la ciudad. Aspiran beneficiar unos 50 niños.

“La indigencia y las personas con cualquier tipo de enfermedad nos preocupan muchísimo. Por eso el viacrucis tiene una connotación muy espiritual y social. No es un viacrucis político, sino social, de crecimiento espiritual, para que la sociedad busque herramientas”.

Projumi también se irá a trabajar en las zonas campesinas de Boro (municipio Morán) a fin de concretar un campamento socioreligioso.

“No puede haber paz mientras haya tanto sufrimiento en las personas, por eso los laicos tenemos que asumir un rol protagónico en esta lucha socioreligiosa. Todos tenemos que aportar. Si no hay alianzas no vamos a hacer nada. Tenemos que pensar en los cristos que sufren en este momento”.

1. De cada 10 niños 7 sufren problemas de malnutrición por distintos motivos: encontrarse en situación de riesgo o presentar desnutrición leve, moderada o severa.

2. Cáritas Barquisimeto realiza monitoreo en cuatro parroquias vulnerables de la Arquidiócesis de Barquisimeto: Bobare, Sarare, El Tostao y El Jebe.

3. El riesgo de desnutrición alcanza entre el 47% y 70%.

4. Hay niños que han muerto como consecuencia de la desnutrición, la opacidad no permite conocer estadísticas precisas.

5. La mayoría de los niños no están consumiendo las tres comidas al día. Algunos consumen una vez al día y si come el niño no come la madre.

6. Cáritas Barquisimeto realiza la Olla Comunitaria y el Programa Samán (Sistema de Salud Integral). En más de 20 parroquias de Barquisimeto se hace la Olla Comunitaria. Algunas parroquias la hacen dos o tres veces por semana, otras los siete días de la semana.

7. Gracias a la Olla Comunitaria se alimentan entre 400 y 1.000 personas. En La Ciudad de Los Muchachos se atienden 2.000 personas diarias.

8. Niños nacen con problemas de malnutrición porque las madres no se están alimentando.

9. Cada día aumentan las personas en situación de calle, así como aquellas que comen de la basura

10. La migración no puede ser solapada ni escondida, la familia se está disgregando.