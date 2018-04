Diego Mendoza: Destrucción, desidia e ineptitud distinguen actual gestión de Iribarren

Barquisimeto suma 100 días sin gobierno, expresó Diego Mendoza, ex director de la Alcaldía de Iribarren al ofrecer un balance de la gestión de Luis Jonás Reyes Flores.

Mendoza, en sus declaraciones desde la transitada avenida Vargas, criticó el deterioro de una de las principales arterias viales de la ciudad.

“Este es el símbolo de la gestión de Luis Jonás Reyes, la destrucción, la desidia y la ineptitud”, dijo al señalar el enorme hueco que está en la esquina de la carrera 23.

Recordó que durante la gestión de Alfredo Ramos la avenida Vargas fue una vitrina gracias al sistema inteligente de semaforización. En momentos de emergencia, podía recorrerse en aproximadamente 15 segundos.

Puntualizó que “anuncian contrataciones pero los espacios públicos están cada vez más deteriorados”, al referirse a la desidia que caracteriza a la redoma de El Obelisco y su monumento.

Pasaje urbano y paradas

Por otra parte, el dirigente político destacó que en julio del año pasado el pasaje urbano no alcanzaba los 160 bolívares, hoy en día, un barquisimetano paga entre 5.000 y 7.000 bolívares por concepto de transporte público.

“Luis Jonás revísate, reflexiona, renuncia, estás a tiempo”, exhortó.

Subrayó que aunado a esta realidad el Psuv decidió aumentar los impuestos en un 100%.

Describió a Reyes Flores como el peor alcalde del gobierno chavista en su historia.

“Es el único que se atrevió a aumentar los impuestos en un 100% cuando la inflación está sobre 4.000% y la caída de la producción está en cuatro y ocho puntos”.

Mencionó que pese a los problemas del transporte público -que existen desde hace tiempo- 2.000 unidades estaban operativas.

“Establecíamos mecanismos con el Sindicato de Transporte Automotor para mitigar la merma del servicio producto de la política económica destructora de la Nicolás Maduro”.

Apenas hoy circulan 500 unidades; los barquisimetanos se ven en la obligación de caminar cuadras ante la indolencia del gobierno municipal, dijo.

Mercabar está quebrado

Mendoza también denunció la realidad del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), puntualizando que si bien el gobierno controla el sistema de distribución de alimentos, la municipalidad creó la empresa Abastecer. “Si quieres comprar harina bachaqueada lo haces en la alcaldía porque es el gobierno el que encabeza las distorsiones y el hambre.

Mercabar está técnicamente quebrado. Los precios son exorbitantes ante la indiferencia del gobierno. No hay control de los ingresos por concepto de entrada porque no entregan factura fiscal”. “Barquisimeto suma 100 días sin alcalde”, insistió.

Calamidades

Mendoza también denunció que los trabajadores de la alcaldía no tienen servicio médico.

Anteriormente estos empleados contaban con el Servicio Médico Integral, ahora están desprotegidos.

Igualmente se conoció que el gobierno de Reyes Flores no cumple con las asambleas de presupuesto participativo.

“Les da miedo consultar al pueblo, no pueden andar en la calle, no tienen con qué cara mirar a la gente. No tienen moral”.

Alcaldía y gobernación se pelotean responsabilidades

El ex director de la alcaldía sostiene que Reyes Flores se erige como alcalde gracias al Consejo Nacional Electoral puesto que “nadie vio gente votando”.

Agregó que alcaldía y gobernación, a la que llama gestión imperfecta, se pelotean las responsabilidades.

“Si no hay gas es culpa de la gobernadora, si no hay transporte la culpa es del alcalde. La gobernadora se mete en los asuntos del alcalde y el alcalde se esconde”.

Caso cementerio

El también secretario de organización de La Causa R reveló que las familias sin recursos, para darle sepultura a un ser querido, tienen que cavar la fosa porque en el camposanto municipal no hay quien preste el servicio, de lo contrario los dolientes deben someterse a las “matracas”.

Recordó que durante la gestión de Ramos los concejales se dedicaron a torpedear el desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), por lo que existe una gran mora en esa materia. “No les interesa el desarrollo de la ciudad, tomaron Barquisimeto como un motín”.

Precisó que se engaña a los trabajadores de la economía informal de la calle 42 al ofrecerles un mercado moderno que hoy no existe. Añadió que el servicio de aseo urbano pasó de 90 a 40 por ciento.

Revocatorio para Jonás Reyes

Todo gobernante que mal lo hace debe renunciar, expresó.

Mendoza adelanta que aunque Maduro se corone solo el 20 de mayo vendrán procesos políticos de cambio, comenzando por impulsar el revocatorio de Luis Jonás Reyes Flores para recobrar la dignidad de Barquisimeto.

“La incompetencia de los gobernantes la sufrimos los ciudadanos. Cuando el funcionario no representa los intereses colectivos de sus ciudadanos debe renunciar”.

Especificó que si Jonás Reyes no tiene la ética ni la entereza para renunciar al cargo los ciudadanos deben organizarse para demandar por la vía de la ley y los procedimientos establecidos su salida.

“La opción de un referendo revocatorio la vamos a plantear en las comunidades, aun cuando perseguimos como primer objetivo el cambio de modelo político”.