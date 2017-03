FOTOS: Transportistas protestaron este lunes a pesar del acoso militar

Para este lunes estaba programado un paro nacional del Sindicato de Transporte en más de 18 estados del país, en donde el gremio reclamaría la cancelación del pasaje estudiantil y la dotación de repuestos a través de la proveeduría.

En cada ciudad los transportistas se concentrarían en un punto para luego salir en caravana hacia la sede de Fontur con el fin de reclamar cada una de sus calamidades. Sin embargo, los objetivos no fueron cumplidos en su totalidad, porque existió represión por parte de los organismos de seguridad.

A partir de las 9:00 de la mañana los transportistas adscritos al Sindicato se comenzaron a agrupar en la avenida Florencio Jiménez a la altura de La Salle. La caravana tenía previsto salir a las 11:00 de la mañana, pero un piquete de la Guardia Nacional se dio a la tarea de prohibirle el paso a cualquier unidad de transporte a lo largo de la avenida.

De la misma manera sucedió en los diferentes caminos para acceder al punto de encuentro. En la avenida Pedro León Torres fue restringida la entrada a las unidades que se dirigían a la protesta, lo mismo pasó en la zona norte y en el oeste de la ciudad.

José Luis Carrasco es conductor de la línea La Pastora la cual transita en Acarigua. Él junto a sus compañeros se trasladaban por la avenida Pedro León Torres en camino a la protesta, pero la vía fue cerrada por los organismos de seguridad. Inmediatamente los conductores retornaron y agarraron otra calle, pero cuando estaban por llegar al Obelisco una vez más los funcionarios no les permitieron el paso y los transportistas no hicieron más que bajarse de sus unidades y esperar.

Ana Guica, presidenta del Sindicato, comentó que las acciones no eran más que un amedrentamiento por parte de la Guardia Nacional.

“Nuestra protesta es que no tenemos cauchos con qué rodar y nos vamos a parar totalmente en el Terminal de Pasajeros y de paso tenemos que cargar a los estudiantes de gratis. Como cosa rara este Gobierno no desea que nos expresemos y ahora hasta nos trancan el paso para movernos dentro de la misma ciudad”.

Por otro lado, los transportistas que lograron llegar al punto de concentración tuvieron que esperar más de seis horas para iniciar la caravana porque igualmente la Guardia Nacional hizo de la suyas por esos lados. Más de 500 unidades de transporte estaban estacionadas a lo largo de la avenida La Salle. La caravana que iniciaría a las 11:00 de la mañana, comenzó a las 4:00 de la tarde a causa del acoso oficial.

Como estaba previsto, el recorrido avanzó hasta la carrera 19 con calle 22 y luego en camino a la sede de Fontur donde los transportistas hicieron la entrega de un documento donde explican la razón de la protesta, sin embargo, el reclamo no fue recibido por las autoridades de la institución. La caravana finalizó en el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto.

Los piratas

El Terminal de Pasajeros de Barquisimeto trabajó a media marcha. 60 % de las líneas se unieron a la protesta y el terminal se notaba vacío. Los autobuses que no están adscritos al sindicato aprovecharon para hacer de las suyas y cobrar cada viaje el doble de lo que realmente cuesta.

Lo mismo se vio a lo largo de toda la ciudad de Barquisimeto. Las paradas se encontraban repletas de usuarios a la espera de que las unidades de transporte retomaran las calles.

Y las avenidas luego de las 11:00 de la mañana se llenaron de autobuses piratas que cobraban el pasaje entre 150 bolívares y 200. Usuarios desesperados por movilizarse no les quedaba de otra que cancelar la alta tarifa.

Por otro lado, a las seis de la tarde finalizó la asamblea entre transportistas.

El sindicato llegó a la conclusión de que trabajarán con normalidad este martes y en la tarde se reunirán para analizar las acciones que se hicieron en varios estados y canalizar el resultado de la reunión con el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami y con la dirección del AMTT, a manera de exigir la dotación de repuestos y el incremento del pasaje.

Testimonios

Ana Guica: Sin cauchos

No tenemos cauchos con qué rodar y eso es un completo peligro para todos los transportistas y los usuarios. Invito a todos a que los revisen y observen como la mayoría de la unidades andan rodando con cauchos completamente lisos. Si seguimos así se tendrá que parar todo el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto.

José Alejo: No cumplen

Por el camino que vamos todos nos vamos a parar. Los carros grandes que deberían circular con cuatro cauchos atrás, sus conductores tan solo tienen para comprarles dos. Y el Gobierno se excusa diciendo que sí nos cumple. La verdad es que sí, la semana pasada nos entregaron unos cauchos al sindicato, pero tan solo fueron 108 para 7.000 autobuses.

Víctor Ochoa: Sacrificio

Mi autobús tenía un rin 15, tuve que quitárselo para ponerle un rin 16 dado que ese era el único tamaño de caucho que conseguía. Y así estamos casi todos los transportistas de la ruta 10 que bastante que rodamos. Hasta arreglar una bomba de agua es un sacrificio, el detalle más sencillo cuesta 150.000 bolívares y así está todo.

Juan Pérez: Único sustento

Queremos que nos entreguen todos los repuestos. La semana pasada tuve que quitarle la batería a mi vehículo y ponérsela al autobús que conduzco porque se le quemó la batería, y con eso es que yo me gano la vida. Es mi única fuente de ingresos para mantener a los seis familiares que viven conmigo y estoy seguro que si no llegan los repuestos no tendré con qué resolver.

Manuel Otero: Otorgar divisas

A todos nos complica la situación del dólar en el país. El gobierno no tiene divisas para darle a las empresas, estas deben comprar los repuestos con dólar negro y cada vez que sube, todo se dispara por las nubes, es decir todos los días. Y el Gobierno que es el único que tiene acceso a las divisas no cumple con la distribución de repuestos.