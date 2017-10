Planteles educativos sin servicio eléctrico son centros de votación

La moda de los delincuentes durante el periodo vacacional fue dejar sin cableado a diversas zonas de la ciudad. Desde hogares, hasta escuelas han sido víctimas de estos hechos, pero con especial énfasis en las instituciones educativas que se han visto en la obligación de suspender las actividades debido a la imposibilidad que representa trabajar con tan precarias condiciones.

No solo las clases han tenido retraso, sino que además, esto implica que se puedan generar ciertos inconvenientes el próximo domingo 15, día pautado para realizar las elecciones de gobernadores. Pablo Álvarez, coordinador electoral de la Mesa de la Unidad en Lara (MUD) señaló que aproximadamente 70 planteles educativos se encuentran con cierta limitante, ya sea por falta del sistema eléctrico o servicio de agua; ambas situaciones complican el panorama.

El representante de la MUD aseguró que el tema ya ha sido planteado al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la vez que destacó que dicho organismo les garantizó que no se tendrá problema alguno y que cuentan con los recursos para hacer lo necesario de manera que el proceso electoral se pueda generar de forma positiva.

A escasos siete días para que se lleve a cabo la consulta, todavía existen las denuncias de parte de los entes educativos por no contar con el cableado que les permita tener luz, por lo que desconocen cómo se actuará el próximo domingo. Con el desconcierto al respecto, han dado a entender que a pesar del corto tiempo que se tiene disponible, no se han hecho los arreglos necesarios.

Álvarez detalló que si bien las máquinas captahuellas funcionan con batería, “se necesita de la energía eléctrica porque el proceso está contemplado para que sea de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, por lo que la luz solar no logrará abastecer durante todo el tiempo necesario”, explicó.

Esta semana, miembros de la MUD harán el recorrido de los 1.044 centros electorales con el fin de constatar en qué estado se encuentran los mismos y hacer nuevamente el reclamo ante el CNE para evitar contratiempos el día de las elecciones. El coordinador electoral denunció además que de parte del organismo, no se están dictando los talleres de formación a los miembros de mesa, especialmente en los municipios foráneos.

“No pueden pretender multar a una persona por no asistir, cuando ellos mismos no cumplen con la formación”, dijo Álvarez quien consideró además que dicha institución no se ha encargado de educar al elector para los próximos comicios, considerando que se tendrán ciertas modificaciones, como el hecho de que el voto se realizará directamente en la pantalla.

Clases suspendidas

En las instituciones que funcionan como centros de votación las actividades fueron canceladas desde el pasado viernes, tal y como lo ordenó el Ministerio de Educación; sin embargo, en aquellos planteles educativos que no tengan dicha función, las clases deberán continuar hasta el próximo viernes.