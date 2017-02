Trabajadores de la Gobernación de Lara conocieron sobre Plan Operativo

El día de ayer en las instalaciones del Teatro Juares de Barquisimeto se reunieron los directivos de la Gobernación del estado Lara junto a los trabajadores de “confianza” para dar a conocer el Plan Operativo Anual (POA) de este 2017 que en materia presupuestaria, un 70 % de los ingresos solicitados serán destinados al pago de nóminas, así lo indicó Erick Valles, secretario general del gobierno en Lara.

-La idea es, como todos los años lo hacemos, explicarle a nuestros trabajadores de confianza adónde va dirigido cada recurso, cada dinero que se quiere invertir, en el marco de la planificación presupuestaria. La intención principal es no salir a la calle con nuestros planes sin hacerlos del conocimiento público, o que en su defecto nuestro talento humano se encuentre medio perdido en lo que a cada uno le corresponde, dijo.

Entre las estrategias que trae este plan, se encuentran nuevas metodologías, nuevas iniciativas, más programas sociales “los cuales son sumamente importantes para toda colectividad larense”, más inversiones en el área laboral, esperan construir obras de “gran envergadura”, trabajos de calles y asfaltados.

“Van a ver a un Henri Falcón día, mañana, muy temprano, tarde, horas de la noche, desplegado en todas las parroquias y municipios del estado Lara, pero también en los barrios de la zona metropolitana, en los campos, en fin, hay un conjunto de actividades, son más de tres mil ochocientas actividades por hacer durante todo el 2017. Si ponemos una por día no nos alcanzará para todo lo que tiene planificado el gobernador”.

Recordó que este plan se presentó legalmente ante el Consejo Estadal de Planificación pero este no se pudo viabilizar porque no tuvo ni aprobación ni una negativa pues no asistieron los diputados que tienen la mayoría en ese consejo que son afectos al Gobierno nacional.

Tal situación generó a que tengan un presupuesto reconducido, un POA que se está ajustando de acuerdo a los mecanismos legales de este año.

Manifestó la importancia que tiene el hecho que los trabajadores conozcan todas las estrategias a desarrollar.

Además se hicieron otras recomendaciones a nivel comunicacional, un análisis en las variables del entorno actual, la situación que presenta Henri Falcón en cuanto a su posición en el diálogo, lo que piensa respecto al Gobierno, “es un poco hablar de los tópicos relevantes que están sucediendo en el país, que conozcan cómo esto nos puede afectar y también cómo nos puede beneficiar”.

Indicó que las dudas más comunes estaban estrechamente relacionadas al tema de presupuestos, inflación y económico en general.

-La intención es generarles confianza y que puedan estar seguros que el gobernador está trabajando por todos.