Usuarios de Inter denuncian caída de internet en Barquisimeto y varias zonas del país #24Abr

La situación que se vive con el servicio de internet en toda Venezuela cada vez es más precaria. Las empresas prestadoras de servicios no se dan abasto ante tantas quejas sobre la caída del servicio.

En Barquisimeto hay zonas que permanecen sin internet desde hace al menos 5 semanas. Los habitantes utilizan las redes sociales ante la falta de canales de comunicación con las empresas prestadoras de servicios.

Una de las que más problemas presenta es Inter quien es la segunda proveedora de internet mas importante en Lara, detrás de Cantv quien desde hace algunos meses está presentando problemas de velocidad y caídas constantes.

El internet es uno de los servicios que viene en decadencia en Venezuela desde hace algunos años. Prestadores de servicios indican que la situación con el servicio de internet se presenta ante los constantes apagones que se presentan en todo el país y los repetidos robos de fibra óptica que afectan notablemente el servicio.

E l 67% de los venezolanos depende la de empresa CANTV, expropiada en el año 2007. Venezuela tiene el internet más lento de América latina con 1.6 y 3.5 MB por segundo. Los bancos venezolanos presentan fallas diarias en sus sistemas por el mal servicio de conexiones.

@InterCliente 16?horas y media sin cable, sin internet sin teléfonos ínter, quedaron en llamarnos y no ha ocurrido, pedí quedarme en espera para atención y me dijeron que enviara un e -mail (sin internet) Que se hace en estos casos?

Buenos dias señores de inter . desde hace una semana en cumana especificamente en cantarrana no cuento con el servicio de internet y e estado llamando y nadie me contesta el contrato esta a nombre de Ninfa Rodriguez C.I 8444104 espero respuestas

@InterClientee más del 2 meses sin conexión a internet ni tv no atienden los reclamos supuestamente el 17 me visitaban los técnicos de ínter y nada @WContreras_@sundde_ve, para cobrar les funciona la plataforma, para reclamos no

