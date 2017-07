Venezuela avanzó sin casi cortapisas con un proyecto inconstitucional e ilegal para borrar la nación republicana y democrática, y reemplazarla por un estado militarizado personalista fascista-comunista. El finado lo intentó con la Reforma Constitucional del 2007 y el soberanos le dijo: ¡NO!. Sin embargo por decreto creo el poder popular, negado en dicha fecha.

El INmaduro comunista, formado en Cuba, en sus últimos estertores quiere imponerlo a capa y espada el 30 de Julio de 2017.Esos términos no aparecen en la Constitución, Lo cierto es que no se esperaban el tremendo despertar de la ciudadanía soberana en la consulta popular del 16 de Julio, sin militares, sin CNA ni máquinas capta huellas, ni creían que el paro de 12 horas del día 20 de Julio tendría éxito…y lo tuvo: los ciudadanos están hartos del gobierno malandro y de los altos mandos militares violadores de la Constitución. ¿Hasta cuando seguirán siendo Traidores a la Patria?:

Le invito a que lo compruebe en http://caracasgringo.wordpress.com/ – – Diario TAL CUAL / SEGURIDAD Y FAN

El Código Penal Venezolano define cinco elementos que, colectiva e individualmente, sin duda, constituyen el delito de Traición a la Patria. Si todavía tiene dudas y no reacciona como venezolano libertario, será Ud. responsable de que una cuerda de malandros y tiranos dictadores proclamen como República Comunista a Venezuela.

Le colococinco artículos del Código Penal Venezolano, para que Ud. decida y actúe:

1).- Quien atenta contra la independencia de la República.

2).- Se confabula para destruir la forma política republicana que se ha dado la

Nación.

3).- Solicita la intervención de país extranjero en los asuntos de la política

interior de Venezuela.

4).- Revela los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de

Venezuela.

5).- Entrega recursos a un país extranjero, que son empleados en perjuicio de la

República Bolivariana de Venezuela, sus instituciones republicanas, sus

ciudadanos y ciudadanas y sirven para desestabilizar el orden social.

Como venezolana libertario pregunto: ¿Dónde están los seres humanos con dignidad de las instituciones: TSJ, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, AN Psuv y el Poder Judicial que debían ponerle un freno a la violación de la Constitución y las Leyes? Personalmente, hago míos los gritos de dolor del alma y conciencia de:los padres, madres y familiares de tantos asesinados, incluídos los militares y policías al servicio de la nación;los secuestrados venezolanos por la guerrilla colombiana o de los malandros del país; -los millones de desempleados que creyeron en sus promesas y de los, para mi, en su mayoría, son dignos y valientes venezolanos dedicados a la buhonería; -los prisioneros políticos presos o exiliados, recuerde que a Ud. se le indultó a pesar de que en su golpe de estado hubo muertos y heridos;sus mismos seguidores, que Ud. si tuviese tiempo para urgar en aporrea.org conseguiría un clamor por mejorar a los venezolanos.

Por ellos y muchas cosas más, le recuerdo la frase del General Soublette: “Lo grave es que el gobierno se ría de los ciudadanos y no que éstos lo hagan del gobierno”, o la de Simón Bolívar: “¡Con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo invocan como el texto de sus disparates!”