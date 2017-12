¿Cosechar sin Sembrar? – El comunismo aplicó sus principios y… fracasó (V)

Esta noche del 24 de diciembre el pueblo cristiano, el católico, los ortodoxos conmemoramos el nacimiento de Jesucristo, al que los ángeles le cantaron el “Gloria a Dios en las alturas” y nos recordaron a toda la humanidad…”Paz en la Tierra a los seres humanos de buena voluntad.” Recuerdo, en mis oraciones a Jesucristo y a María, a todos mis alumnos(as) que he tenido desde 1956. Que Dios los bendiga y actúen más y mejor por Venezuela.

¿Qué sucedió a las revoluciones comunistas, en todos los países desde 1917? Al llevar los principios dogmáticos comunistas a la vida real en todos los países que lo intentaron, “fracasaron”, produciendo más “pobreza y desengaño”, anulando la “creatividad” de las personas.

Los revolucionarios “se presentaron” como los nuevos “redentores” de campesinos y obreros, para terminar constituyéndose en “sus amos y verdugos.”

Burócratas ricos (NomenklaturaSuperCapitalista) con todo el poder político se instalaron,inicialmente, en el partido único bajo las órdenes del Jefe del imperio soviético, y en forma similar, en todos los países que cayeron bajo el mando de los partidos comunistas, hasta que “colapsaron”. ¿Balance?:“Varias décadas sin libertades y sin pan.” Los nuevos ricos sustituyeron así a los antiguos zares. Miren,actualmente, a Cuba, China, NorCorea, y, en Venezuela, miren a los boliburgueses civiles y militares,diz que bolivarianos.

¿Cómo se llegó al comunismo–marxismo?

Nos viene desde los enciclopedistas franceses…Pasó por los “utópicos” de los siglos XVIII y XIX, en los cuales se solazaban los aristócratas europeos de buena voluntad… Llegó al “científico” de Engels y al “seudo científico de Marx… Éste le pidió préstamos a la “dialéctica” de Hegel para confundirse en interpretaciones sobre las tareas del proletariado, nueva clase surgida con la Revolución Industrial… Se extravió, después, por muchos caminos a través del anarquismo, el populismo y el anarco-sindicalismo, hasta llegar a Lenin, con su: “un paso adelante y dos atrás… Con las primeras “purgas”, apenas dada la Revolución de Octubre de 1917, convirtió la filosofía de Marx en una teoría de la esclavitud… El increíble Stalin, tan totalitario él, no admitía los DD.HH…El anacronismo criminal del Mer rojo de Camboya odel gobierno marxista de Uganda…el comunismo castrista cubano…el Glasnot…la caída del Muro de Berlín…el auge y caída de la Revolución Cultural China…la apertura al “capitalismo” de China y Vietnam con monopolio de “Estado-partido comunista”, muy lejos de ser demócratas y respetar los derechos humanos “optaron” por la “economía del mercado”, pues consideran que es un medio para el “desarrollo de iniciativas privadas” y revolución permanente de las “fuerzas productivas”…(Estos 4 últimos encomillados“ son ciertos en economías capitalistas, pero no funcionan con mayorías de seres humanos dependientes y “esclavos” de tal gobierno.

Todas esas experiencias pasaron por formar un partido disciplinado para la toma del poder y para destruir, desde el “Estado-partido dictatorial”, a nombre del proletariado, el poder y la economía capitalistas reinantes. (No lo han podido llevar a cabo).

Decían: “Eliminadaslas supuestas causas del egoísmo humano,la concentración del Estado-partido dictatorial “se extinguiría”, por innecesario, dando paso al “ser humano nuevo” en el paraíso de la abundancia compartida. Marx lo llamaba el “hombre total”. En el comunismo es el “ser humano adoctrinado”, es un “ser mutilado.”

En el s.XXI se aprecia a: China, Vietnam del Sur, Venezuela(socialismo s.XXI como:: “Comunistas en las proclamas, supercapitalistas en Economía gubernamental, manteniendo la intimidación, coerción,imposición, presos políticos,dependencia alimenticia a los que tiene controlados con la “tarjeta de la patria” en Venezuela.

Dictatorialmente eliminaron los permisosa viajar a 120 niños que el Viernes 15/12 iban a reunirse con sus padres en Perú y les anularon el pasaporte en regla…“Son propiedad del Estado”. Nuestros malignos gobernantes desempolvaron un principio marxista:” Los niños son propiedad del gobierno.” Estamos secuestrados por una dictadura de la peor especie.

Churchill sentenció:“El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria.