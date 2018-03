OPINIÓN El Rincón de los Miércoles 27-03-2018

Hoy es miércoles y aquí en Venezuela una gran parte de la población, concretamente los empleados de la administración pública están de vacaciones por obra y gracia de un decreto presidencial, curioso, no, porque cuando un país está sufriendo una crisis económica tan severa, lo más indicado en trabajar hasta horas extras para superarlo.

Evidentemente y para los que viven fuera del territorio nacional, este tipo de anuncios se ha repetido muchas veces en socialismo, esa extraña manera de someter a los venezolanos a los designios de un régimen que no tiene la menor idea de lo que significa la economía de un país. Pero la responsabilidad de los desaguisados no recae solamente en el insípido oficialismo de hoy, los venezolanos siempre han aprovechado los tiempos de vagancia extrema para salir de las ciudades y marchar, casi en penitencia para las playas donde y también se someten a la especulación de los aprovechadores del asueto para hacer de la suyas sin el más pequeño de los pudores.

Otro grupo de vacacionistas pierde la vida en las terribles carreteras, casi todas sumamente peligrosas. Ese peligro se multiplica en esta Semana Mayor debido al estado de los vehículos de pasajeros y de cargas, apenas se salvan los carros de los que han podido, a base de esfuerzos, comprarse un juego de neumáticos, cuyo costo ya suman varios millones de bolívares por unidad, sin contar, por supuesto de los repuestos necesarios si ocurre por desgracia una urgencia durante el viaje.

Otros conductores buscan solucionar el inconveniente de los cauchos apelando a los que llaman en el país, “chivas”, aunque el riesgo es menor, no deja de tener peligrosidad en la carretera. En esta Semana Santa Venezuela tendrá un descenso en el número de habitantes a causa de los accidentes de tránsito. En ocho días seremos menos. Con la falta que nos hace gente valiosa en la misión de reconstruir el país.

II

Los que no quedamos en casita y tenemos la suerte de contar con un sistema de televisión por cable, vamos a aprovechar para ver las películas de costumbre entre ellas, las relacionadas con la vida y pasión de nuestro señor Jesucristo en sus muchas versiones cinematográficas, visitar a algunos monumentos y pedirle a todos los Santos que nos libre de todo mal, especialmente de los políticos corruptos y populistas, que incluyen a los enemigos de la democracia.

Ya con la Divina Pastora. En su viaje de regreso a Santa Rosa, ya llevaba esa solicitud ante la Corte Celestial. Por cierto nos llamó mucho la atención que en el cortejo de la Virgen no estaba ninguna autoridad civil o militar. También es verdad que no hicieron falta porque la Pastora se cuida sola y tiene la compañía de los que sufren y padecen las consecuencias de los malos gobiernos…

FÚTBOL: Son impresionantes las cifras de los salarios de los grandes jugadores del deporte más bello del mundo. Leonel Messi encabeza la selecta lista de millonarios con 46 millones de euros como salario por temporada. Le sigue el gran Cristiano Ronaldo cobra 36 millones y Neymar se forra con 3 millones de euros. Claro está, no aparecen los ingresos por otros conceptos. Eso sí, pagan un dineral al fisco si no consiguen evadirlo…

TV: La española ha puesto en antena un programa desde la frontera colombo-venezolana mostrando cómo se lleva la vida en esa turbulenta zona. Lo que asombra al periodista es la manera de comerciar el dinero venezolano. Por un billete de 100.000 bolívares te devuelven 200.000, que utilizan luego para comprar gasolina y revenderla en el hermano país a precios astronómicos, o comprar productos subsidiados en Venezuela con los cuales se pueden ganar una millonada sin el menor esfuerzo. Las historias fronterizas son fantásticas y argumento parta más de una película que cuente las peripecias de su gente para sobrevivir al caos…

¡ESCANDALO!: Está suficientemente claro que alguien ha urdido una trama destinada a poner fuera de la organización del Miss Venezuela Osmel Sousa con acusaciones perversas que dan 40 años de intenso trabajo del llamado Zar de la belleza. Este concurso se convirtió en un gran generador de dinero para Vene-Visión durante todo ese tiempo y una envidia para quienes aspiraban reemplazarlo. Algo hay de eso, y no digan que no se los dije.

III

¡ABREU! La desaparición del maestro José Antonio Abreu ha desatado una gran polémica en las redes sociales. Su legado está allí, a la vista de todo el país y más allá de nuestras fronteras. No reconocer su aporte al Sistema de Orquestas y su proyección, es querer ocultar el sol con un dedo acusador de su conducta como ciudadano, cuestionada por un supuesto acercamiento al gobierno, tal como ha sucedido con su discípulo más célebre: Gustavo Dudamel. No es nada fácil hacer un juzgamiento tan severo al artista sin obviar la del ser humano, muchas veces imperfecto en su filosofía de vida, como somos todos. Lanzar la primera piedra a una víctima de pasiones desbordadas sin poner en la balanza de la justicia sus ejecutoras en vida me resulta sumamente difícil. Que descanse en Paz, maestro.