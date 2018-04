Retacitos 01-04-2018

Resulta insólito e incomprensible que en el alto gobierno no hayan fijado posición, sobre la masacre en la policía de Carabobo, donde más de 68 reos perdieron la vida, aunque algunos testigos hablan de más de 100. Ni el sustituto, ni la “fosforito” en cuya gestión ha habido más muertos que en toda la historia carcelaria del país, ha dicho esta boca es mía. Las causas el hacinamiento, nadie sabe aún en forma oficial, que fue lo que ocurrió, lo cierto es que los familiares de los fallecidos piden que se lleve el caso hasta sus últimas consecuencias, donde no se oculte nada, aun cuando pareciera que esto es mucho pedir, en un país donde hay tantas complicidades para ocultar los delitos.

Pena ajena la que pasaron los miembros de la ilegítima ANC, durante su intentona de “colarse” en la reunión de la Unión Interparlamentaria, les dieron con las puertas en las narices y no les quedó más remedio que salir con el rabo entre las piernas a reunirse en la embajada de Venezuela; pero terminar la faena, solamente se permitió el acceso a los legítimos parlamentarios de la Asamblea Nacional integrada por Delsa Solorzano, Tomás Guanipa y José Gregorio Correa, en una nueva demostración de que a nivel internacional nadie los reconoce, como si lo hacen con quienes fueron electos por el pueblo.

Las renuncias, solicitud de bajas y deserciones en todos los componentes de las FANB son de pronóstico reservado. Son decenas semanalmente, No buscan a los desertores por falta de vehículos. Allí la procesión va por dentro. En los ministerios la situación no es diferente como tampoco lo es en empresas como Corpoelec y las hidros de todo el país. El MinAlimentación

En tan solo tres semanas, las cartas de renuncia superan las 60; en el Seniat cuentas que han salido más de 2.500 funcionarios en distintas categorías. La mayoría se va para incorporarse a la diáspora. Una triste realidad que cada día es más difícil de ocultar.

Los “cambios” en la MUD Lara no convencieron a nadie, cuando se revisan los nombres nos damos cuenta que al igual que el gobierno, solo hubo un “enroque”, porque todos saben que el tocayo que ahora coordina, fue el “atache” de don Maca durante su gestión, durante la cual prácticamente acabó con la institución, de manera que de acuerdo con los comentarios que nos han llegado, al parecer se reunieron de urgencia del pasado domingo en la casa de filibustero, y allí escogieron a dedo al “nuevo equipo”, afirmando las malas lenguas de la esquina de los lamentos, que toda esta precipitación se debe intereses muy bien definidos, en los cuales la mayoría aspira a tener participación, como siempre lo han hecho en el tiempo que han estado allí.

En todo caso, se constituyó el Frente Ampliado Lara Unida no se Rinde, con la finalidad de permitir la participación de toda la sociedad civil de la región, donde las organizaciones políticas tienen su espacio, pero como invitados, en virtud del poco respaldo que tienen en la opinión pública, ya que el inquilino de Miraflores se ha encargado de hacerlas desaparecer, y ello lo demuestra la poca participación en los actos a los cuales convocan, no solamente en Lara, sino también en la Capital de la República, donde también se ha convertido en un cascaron vació. Mientras no entiendan que la unidad es lo único que puede garantizar el éxito de cualquier acción que se emprenda; en tanto no acepten que tienen que revisarse y adecuarse a las nuevas realidades, además que admitan que el enemigo está en Miraflores, no haremos nada.

Aseguran en el ente recaudador de la región, que el “Milagroso” deberá echarse una pasadita por fiscalización, porque al parecer desde que llegó el de la misión, la mayoría de los casos culminados salen sin objeciones y los reparos no llegan a Bs. 300.000. Debería averiguar qué está pasando allí. Asimismo se rumora que se ha hecho un trato con un grupo panadero muy conocido en Barquisimeto para fiscalizarlos y que supuestamente todo saliera a favor del contribuyente, a cambio de una fuerte cantidad de verdes, utilizando gente del entorno. Todos los casos los llevan a muñeca, el pequeño y marimar, así que la Contraloría debiera ponerles una lupa.

A propósito de la campaña electoral del Sargento, ha llamado la atención de muchos larenses como es que en la región, no existe una campaña publicitaria masiva de su candidatura, así que indagando en medios políticos, se ha explicado que el personaje en el Oriente del país y en los Andes, no está mal posicionado en las encuestas, pero en Lara al parecer tiene un alto rechazo, lo que ha llevado a quienes están al frente de la campaña, a sacar cuentas, llegando a la conclusión que con apenas mes y medio para las elecciones, es preferible destinar los recursos en las zonas donde pueden sacar una votación significativa, y no dilapidarlos en donde es difícil, en tan poco tiempo, revertir la tendencia que es notoria.

A propósito, algunos colegas comentan como el personaje a cada rato envía notas de voz, videos y notas de prensa a todos sus contactos, en torno a las actividades de la campaña que realiza en su cuestionada campaña presidencial. Recuerdan que cuando era gober no atendía ni respondía en semanas a los dirigentes medios de su partido. Así son las cosas, pero para ser objetivos no puedo decir lo mismo, siempre que le pase un mensaje a su teléfono o le hice una llamada, respondió y aún lo sigue haciendo a pesar del ajetreo, debo suponer que se trata de una deferencia a cuenta de paisanos, pero la agradezco.

Recientemente el ex director de Salud de Lara, reaccionó con todos los “hierros” para poner su lugar a unos pocos colegas, que pretendieron poner en duda una reputación muy bien ganada a lo largo de más de 50 años de ejercicio profesional. Aprovechó que los conoce a toditos, incluso muchos de ellos fueron sus alumnos, así que no le pueden echar cuentos a quien sabe historias. Los retó a un debate académico de altura sobre la profesión, y les dijo que nunca había buscado puestos, menos subarrendado los cargos ni estafado a sus colegas. El personaje como todo ser humano, tiene sus defectos, pero nadie puede poner en duda que es un hombre honesto, por el cual somos muchos los que estamos dispuestos a poner las manos en la candela, en su defensa.

Los licoreros están al borde de la quiebra debido, principalmente a los elevados costos de los productos que comercializan. En un mes les han incrementado los precios a las gaseosas y a las espumosas, costando una caja 1 millón 600 mil bolívares, de manera que si en estos momentos el poder adquisitivo de los trabajadores está tan deteriorado que no tienen para cambiar un bombillo en su hogar, mucho menos para comprarse unas frías en estos días tan calurosos de verano, así que no queda más beber jugo de tubo, aunque previamente tenga que hervirla para descontaminarla.

Aseguran los amigos de la tierra del Morere, que por fin y no precisamente por decisión del burgomaestre de la zona, reubicaron a los buhoneros en el mercado municipal, donde debieron estar desde hace más de cuatro años. Por ahora en la principal avenida de Carora se puede caminar por las aceras y hay orden y no la anarquía que antes existía. Nuestro reconocimiento y el de los vecinos caroreños. Ojalá se mantenga el decreto de manera que los comerciantes informales no vuelvan a instalar sus tarantinesen la vía pública, todos lo agradeceremos.

Persisten las denuncias, toda vez que los larenses no consiguen donde pagar las facturas por el servicio eléctrico. Debido a las protestas de los trabajadores casi todas las oficinas permanecen cerradas. Los clientes confían en que no procedan al corte del suministro, aunque en la esquina de los lamentos susurran que no lo harán porque sencillamente no hay personal, equipos ni vehículos para el traslado de los obreros, tampoco entregan recibimos cuando se logra cancelar, porque no tienen papel para imprimirlos, hay que llevarse una hojita de papel bond, si quieres tener el comprobante. ¡¡Viva la revolución!!

Sería interesante averiguar si es cierto que la CGR ha reabierto el caso del veterinario, que hace alrededor de siete años habría “extraviado” alrededor de 400 mil bolívares, que para el momento eran plata, de IPSTAUCLA, dizque manipulando y falsificando documentos, caso que fue denunciado oportunamente, pero como siempre ocurre al parecer estaba engavetado, pero nuevamente se está moviendo. Lo más preocupante del asunto es que toda la comunidad universitaria conoce el caso, pero supuestamente el personaje sigue ocupando cargos de alta gerencia dentro de la UCLA. Seguiremos muy atentos apara ver que pasa.

No causó grandes sorpresas el listado emitido por la Sección Técnica de la Comisión Nacional Contra el Lavado de Dinero de Panamá, ya que los 55 nombres de personas naturales a quienes se califica como “de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” y las 16 personas jurídicas, todos saben de quienes son; de manera que no solo están al descubierto en USA y Europa, sino que también en Latinoamérica comienzan a sancionarlos, pero repito, nadie se sorprendió.

Lo que sí llamó la atención fue la foto que circuló por las redes sociales, donde aparece Carmelina rodeada por un grupo de personajes, donde entre otros, aparecen el filibustero, doña sagrada y boby, encuentro que habían mantenido como “Top Secret”, pero al parecer el nuevo asesor de la Gober, quien siempre está donde hay, consideró que había que airear la gráfica, para que todos sepan por donde andan los tiros. Por cierto, en la esquina de los lamentos afirmando que ojalá no la vaya a empavar como ocurrió con la profe en la Alcaldía.