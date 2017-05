Retacitos 15-05-2017

La destitución del Alcalde de Iribarren, por parte de la bancada oficialista del Concejo Municipal, es írrita, ya que de acuerdo con la normativa legal vigente, no puede ser destituido un funcionario electo por votación popular, solo aplica para aquellos funcionarios de libre nombramiento y remoción, mejor conocidos como 99, de allí que acuerdo aprobado en el CM, impulsado por el Porcino, el Pantera y el Pran del Pedagógico, es nulo de toda nulidad. Ahora corresponde a quienes llevaron al burgomaestre al cargo, no dejarlo solo, ponerse a su lado y defender su posición, porque jurídicamente la intentona no tiene ningún asidero, de allí que no vale la justificación de que se trata de una “solicitud de destitución”, ya que el hecho ya fue cometido, así que ahora aténganse a las consecuencias.

A propósito, si los abogados que están asesorando a los concejales chavistas, no tienen mucha experiencia y les sugieren apelar a otras instancias, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en casos similares, hay suficiente jurisprudencia en donde todas las sentencias han sido favorables a los alcaldes. Si tienen alguna duda, deben revisar las sentencias 812/2003, 2444/2004, 1056/2005 y 1680/2007 para que se den cuenta la metida de pata que han cometido, al aprobar la írrita destitución. Definitivamente estos números serán la lapida contra los ediles chavistas, que ahora con su actuación, estan “atornillando” al burgomaestre, quien debería enviarle una carta de agradecimiento al Silencioso, por los favores no pedidos.

En el alto gobierno hay funcionarios que son bien cínicos, acusan a dirigentes de la oposición de ser los responsables de los muertos que se han registrado durante las manifestaciones, que ya se elevan a 39, de los cuales 22 han perdido la vida a consecuencia de heridas de bala y todos se hacen las mismas preguntas: ¿Acaso no son los cuerpos de seguridad, los que tienen el monopolio de las armas? ¿Las armas que portan los paramilitares, quién se las suministró? ¿Cómo se explica que un jefe de la PNB diga que no los pueden enfrentar, porque están mejor armados que los policías? Por eso causa molestia cuando tratan de justificar la actuación de estos grupos armados que saquean, que arremeten contra quienes protestan pacíficamente, incluso en sus residencias con la mayor impunidad, como se registra en videos y fotografías. La Fiscal General tiene suficientes noticias criminis para pronunciarse.

La capacidad de sorpresa es inagotable, todos recuerdan como un alto funcionario del circuito judicial en Lara, defenestrado recientemente, se la pasaba metido en las actividades que realizaban en la entidad los rojos rojitos, incluso durante un acto del Ministerio Público en el que le dieron la palabra, terminó su intervención con el lema: “Chávez vive, la patria sigue, venceremos”, bien el personaje es tan cara de tabla, que ahora declara a los medios regionales, defendiendo la Constituyente de Chávez, es decir poniéndose de espaldas a la Constituyente Comunal propuesta por el alto gobierno. ¿Qué talco?

Continuando con las sorpresas se recuerda que en Iribarren el Síndico introdujo una demanda contra el Concejo Municipal, por la aprobación de la reforma de la norma para declarar ejidos los terrenos del Cono de Seguridad del Aeropuerto, pues bien cuentan que luego de que la Sala Constitucional del TSJ declarara “sin efecto” esa reforma, ahora el personaje ha salido a defender a las personas que están asentadas en forma irregular en esta zona, lo que representa un gran riesgo para ellos y sus familiares.

Aseguran que la semana pasada, un funcionario de fiscalización, específicamente de DF, en el ente recaudador, supuestamente habría solicitado 1 millón de bolívares por cada negocio que estaba revisando en el CC La Trinitarias, para no cerrarlos; lo más dramático y preocupante de este caso al parecer es el personaje dizque es un conocido orientador en una iglesia muy reconocida en la entidad. Sus compañeros que conocieron el caso, se preguntan: ¿Qué dirá su pastor de las apetencias monetarias este angelito de Dios?

Preocupados están los caroreños, toda vez que la capital torrense está amenazada por el colapso de cloacas por casi toda la zona, sin que hasta estos momentos hayan tenido una repuesta efectiva del director de Hidrolara en Torres, pues al parecer quienes se han dirigido a la oficina a denunciar la situación les indican que no están trabajando en esta área, porque la operadora no tiene máquinas para hacer los mantenimientos, como si este fuera un problema de quienes viven en la región; mientras tanto el caso más grave está ubicado justamente alrededor del hospital Pastor Oropeza y la contaminación es abrumadora, SOS no hay derecho a tanta incapacidad.

Todos comentan que en Pie De Cuesta, poblado que pertenece a la parroquia Manuel Morillo, en la zona, aseguran algunos de sus habitantes, que de noche observan la movilización de patrullas de la PNB, supuestamente custodiando a camiones 350 que salen cargados de maderas de la parte alta del poblado. Denuncian que allí personas inescrupulosas, en compañía de algunos habitantes del pueblo, han acabado con la vegetación y los árboles sin conocer que a futuro tendrán graves problemas ambientales, pero repiten que la plata mata cualquiera buena intención, así estén acabando con las cuencas y acuíferos. El ministerio de Ecosocialismo y Aguas, bien gracias.

La semana pasada, un piquete de la GNB fue fotografiado ya casi al caer la noche, mientras se encontraban apostados en la Av. La Salle protegiendo a un grupo de grafiteros afectos al Gobierno, mientras se dedicaban a pintar en las paredes, dos de ellos estaban en la acera con sus trajes de combate, mientras en un camión esperaba otro grupo de efectivos de este cuerpo castrense. Una pregunta inocente: ¿Si quienes estaban realizando esta actividad fuesen muchachos vinculados con la oposición, recibirían el mismo tratamiento? ¿Por qué se ofenden cuando se les acusa de estar protegiendo a los paramilitares?

Por cierto, cada vez es mayor el rechazo que tienen estos efectivos castrenses, sobre todo cuando se les ve arremeter en “gavilla” contra ciudadanos indefensos, incluyendo a damas y personas de la tercera edad, lo cual es imperdonable, porque diera la impresión que los parió una mula, no una mujer, pareciera que no tienen esposas, hijos, hermanos. Con qué cara se presentan a sus hogares después de haber actuado con tanto ensañamiento contra el pueblo que solo reclama que le permitan ejercer el derecho al voto, que liberen a los presos políticos, que abran un canal humanitario y que devuelvan a la AN todas sus facultades, petitorios que están todos ajustados a derecho. No quisiéramos estar en sus zapatos, en el momento en que esto cambie.

No terminan de aprender, resulta y acontece que la ex del alcalde joroba de Palavecino, está solicitando asilo político en Estados Unidos, y uno de los personajes que le está dando su aval, a pesar de no estar formalmente en ningún partido y su actual condición de coordinador de la MUD-Lara, no lo faculta para hacerlo, es nada más y nada menos que don Maca, quien además en la carta dice una serie de inexactitudes por no llamarlas de otra forma. No hay que olvidar que en las redes sociales se vio a la niñita estrenando tremenda mansión y camioneta nueva en Miami, lo que ha llevado a los deslenguados de la esquina de los lamentos a preguntarse: ¿quién paga esos gastos?

La principal avenida de entrada a Carora mejor conocida como la Francisco de Miranda, a nivel de la Alcaldía luce como un propio mercado persa, llena de tarantines, vendedores de frutas, verduras, jugos, café, zapatos, quesos, mortadelas, masa, maíz, aceite y de todo cuanto Dios creó, causando malestar a los peatones, a los taxistas, maestros y niños, por cuanto estan ubicados en los espacios que corresponden a los alumnos del Grupo Escolar Ramón Pompilio Oropeza, el más viejo y emblemático de la capital del Morere, sin que haya un pronunciamiento del burgomaestre, el consejo comunal de la zona ha solicitado por todos lo medios que desalojen los espacios, pero dicen que de allí comen mucha gente entre ellos algunos verdes olivas. ¿Será verdad?