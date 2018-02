Retacitos 25-02-18

La pretensión del gobierno al proponer realizar unas megaelecciones, no solamente del Presidente de la República, sino también de la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos Regionales y los Concejos Municipales, no es otra que controlar todos los poderes públicos, eludir los controles, garantizar la impunidad a quienes cometieron hechos de corrupción y continuar medrando a expensas del erario publico, pero lo más importante es

tratar de perpetuarse en el poder, en una plan estratégica y maquiavelicamente ordenado desde cubita la bella, aún cuando en estos momentos, debido a la sequía de las arcas de la República, ya no reciben tan cuantiosos beneficios como antes, pero siguen aportando las ideas para mantener sometido al pueblo venezolano.

Por supuesto que la gran mayoría de las organizaciones políticas serias, han señalado responsablemente que no participarán en este sainete, en el cual desde ya se conocen los resultados, con un árbitro electoral que está tendiéndole la alfombra al inquilino de Miraflores, para que siga destruyendo lo poco que queda de país, donde el 87% de los venezolanos vive en condición de pobreza y el 61,2% vive pobreza extrema, diariamente mueren niños y ancianos por desnutrición o por falta de medicamentos, sin que aún se tenga evidencias de cuantas personas más tendrán que perder la vida, para que el gobierno permita abrir un canal humanitario en el país.

Lamentablemente, hay unos cuantos ilusos, rodeados de una caterva de “vivos” que están viendo en la participación de este proceso electoral, la posibilidad cierta de ponerse en unos buenos reales, y son aquellos que andan diciéndole a algunos de los “candidatos”, quienes supuestamente también están recibiendo dinero del gobierno para sus campañas, “que tienen chance de ganar”, que pueden vencer las manipulaciones y marramuncias del un Poder Electoral mediatizado, que no tiene la menor intención de cambiar lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años, en materia de elecciones, estando convencidos la mayoría de los venezolanos, que en estas condiciones, quienes participen solo están favoreciendo a las apetencias del ex conductor de autobuses del Metrobus.

Tremendo el susto que pasó la burgomaestre de Palavecino, cuando un maleante se acercó a la mesa de una cafetería donde se encontraba con amigos, para robar a una de las personas que la acompañaba, afortunadamente el ladrón hizo el arrebatón y salió corriendo del lugar, sin que nadie atinara a seguirlo, según se pudo observar en el video que circuló profusamente por las redes sociales. Intentamos conocer la versión directamente de la funcionaria, pero no respondió a nuestra llamada. Menos mal, que todo quedo solo en un mal rato.

Sería interesante averiguar si es cierto que en la AN, el turco y el inefable son los que tienen acaparados y mantienen el control de la flota de vehículos asignados a esta corporación legislativa, se sabía que se habían negado a entregar los cargos, teléfonos, claves de las computadoras, la data informativa, pero aseguran que no se mueve un vehículo, sino no tienen la autorización de alguno de estos personajes, acción que al parecer pudieron ejecutar sin que el presidente que lo sustituyó, hiciera algo para corregir esta situación, que hoy se ha convertido en un verdadero problema, que debería ser solventado a la mayor brevedad, porque ellos no son los dueños de estas unidades. Aseguran que el inefable dizque tiene asignados 5 vehículos.

Por cierto, el desaguisado es de tal magnitud, que supuestamente en la nómina de la segunda vicepresidencia, aparecen contratadas unas 135 personas que son militantes políticos, quienes sí asistieran a sus labores y cumplieran con su trabajo, no habría problema; sin embargo, aseguran que solo acuden el 15 y el 30 a cobrar sus salarios sin ningún tipo de contraprestación. Es bueno aclarar que al parecer en la AN quienes no reciben los pagos son los parlamentarios, pero los recursos para pagar los salarios de los trabajadores, en ningún momento han faltado, por lo que esta es una situación que está afectando a aquellos trabajadores que si cumplen con sus funciones.

Se multiplican las denuncias en torno a la falta de seguridad en el Parque Ayacucho y sus alrededores, sin que hayan sido atendidas por las autoridades de la alcaldía y del gobierno regional, las quejas de los vecinos de la zona, quienes ahora se han visto privados de la posibilidad de caminar en esa zona, por temor a ser atracados, ser víctimas de arrebatones, ya que no hay vigilancia de ningún tipo, por allí pasa una patrulla de la policía cuando “repican duro”, lo que ha permitido que el parque haya sido tomado como centro de operaciones por inadaptados y ociosos, que lo que hacen es contaminar la zona.

A pesar de la escasa vigilancia en las alcabalas que hay en la vía centroccidental, el hambre y la necesidad han hecho reaparecer a los llamados piratas de carretera, que la semana pasada se apoderaron de tres camiones en el tramo entre El Rodeo y Turturia en la vía a Carora. Al parecer la Policía y los Gurdias en lugar de bajar del equino y matraquear a los choferes del transporte pesado, deberían peinar la zona de Guadalupe y San Pablo y seguramente encontrarán muchas de las “conchas” en donde se ocultan los delincuentes, les pasamos el dato para que sepan por donde comenzar, aún cuando muchos piensan que en algunos casos hay complicidad y hasta se reparten la cochina.

La crisis que está afectando a todos venezolanos, no tiene distingos de ninguna clase, de allí que ha llamado la atención como el estacionamiento del CLEL ha estado vació en los últimos días. A los diputados oficialistas y del bloque democrático también les ha pegado la hiperinflación y al parecer no tienen como reponer baterías, cauchos y comprar los lubricantes. ¡¡ Ah mundo cuando era mundo!! ¿Qué quedará para quienes no tenemos una curul y para los que tenemos menos recursos?, bueno, pero tenemos Patria.

Por cierto, parece que nuestros comentarios de la semana pasada, en torno a las actividades de algunas personas del CLEL, causaron escozor, pero el drama es que estas mismas personas abusan del personal e incluso les ofrecen cargos de jefaturas, en el desespero para que arreglen sus entuertos, ofertas que se quedan en promesas, porque luego no se concretan. Comentaron los trabajadores, que una alta funcionaria de compras, dizque vociferaba por los pasillos, que ella vendía mercancías y llegaba tarde, es porque debido a su alto cargo puede hacer lo que le venga en gana. “Si quieren vayan a acusarme con Retacitos, por primera vez soy famosa y digan que me llamen por mi nombre”, gritaba a todo gañote. Que talco.

Mientras tanto, señalan los trabajadores que también una alta funcionaria de RRHH, anda dándose la buena vida por Caracas, acompañada de su asistente, quien también es reconocida por gritar desde jubilados hasta los jefes, a quienes dizque premiaron con este viajecito a la capital con todos los gastos pagados con dinero del CLEL. Todos están esperando que regresen para que le pongan orden a la comadre, evitando que siga haciendo escándalos por los pasillos, tratando de negar lo que está a la vista de todos.

Causó gran extrañeza que tras del Petro apagón, que dejó al menos a 10 estados del país, sin el servicio eléctrico, no saliera el presidente de Corpoelec a denunciar que esta falla “es producto del saboteo de gente que busca desestabilizar el país”, o que en esta oportunidad no fue la iguana, sino un rabipelao, el que se ruño los cables y generó el corto circuito. Todo el mundo sabe, sin necesidad de ser ingeniero eléctrico, que las fallas son producto de no haber hecho las inversiones en forma oportuna, por la falta de mantenimiento y, supuestamente, por haber desviado buena parte de los recursos, hacia bolsillos particulares, de allí que ya el pueblo no se está tragando los engaños del oficialismo, para justificar su ineficiencia.

Aseguran que la novela “Las Muñecas de la Mafia”, que están filmando en Colombia, pone al descubierto todos los secretos del Miss Venezuela y de las personas que están por detrás. Aseguran en medios de la farándula, que esa obra, que al parecer va a levantar un “polvero” en este país, porque hace mención de muchas vacas sagradas que son intocables, es una de las causas que originó la reciente renuncia del Zar de la Belleza como organizador del evento, así que amanecerá y veremos.

Dicen los lareses que aún no se le ve el queso a la tostada con Carmelina y el achocolatado. El problema con el agua se agudiza, la inseguridad es innegable, la oscuridad en diversas zonas de la ciudad está a la vista de todos, resulta imposible obtener una bombona de gas; incluso, aseguran que se robaron los bombillos y hasta las palomas de la plaza de Santa Rosa; mientras tanto, observamos por las redes sociales como la Policía de Lara se auto promociona y aseguran que garantizan la seguridad de los larenses, pero el aumento de los actos delicuenciales los están dejando muy mal parados.