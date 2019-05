OPINIÓN Reflexión en positivo: Por un País próspero y deseoso de generar riquezas, puestos de trabajo #30May

Según algunos filósofos dicen que la ignorancia es felicidad, entonces deben estar muy felices los que arruinaron nuestro país y siguen en plena destrucción y aun ignoran, y continúan destruyendo como que aquí nada pasa y con el mayor caradurismo, hablando de que el país cada día vamos mejor y haciéndose los sordos, el sordo y el ciego para no compartir, ni importarle el gran desastre, lo que da más tristeza es ver esas noticias internacionales que aquí no se ven, ni se oyen donde se habla de los cuantos billones que han desaparecidos o saqueados del país, por unos cuantos indolentes, rufianes y apoyados por los que todos conocemos causantes de todas las miserias que el país y su gente que no tiene la culpa de no haber sabido elegir, y eligieron cuchillo para su propia garganta.

Como cree que no estamos agobiados con las estadísticas que nos presentan quienes si saben de producción y economía, ejemplo conindustria en documento de toda credibilidad no dicen que el parque industrial lo que queda es el 30% treinta por ciento está trabajando, el 70% por ciento menos, si esto lo dicen estas instituciones que cuentan con un directorio de gente estudiosas e inteligentes, hacedores y positivos, preocupado por el país deseosos de generar riquezas y puestos de trabajos, y deseos de ver un país prospero que reine la motivación para hacer y no deshacer, para construir y no destruir, invito a que apostemos, invitemos a la solidaridad de todas estas instituciones que hacen el esfuerzo por la pronta recuperación de la patria y reforzar el esfuerzo de quienes aun siguen con el noble deseo de que muy pronto volveremos a transitar por el mundo de la decencia, la prosperidad y la salida de este avermos que sin querer caímos, según se requiere la tímida cantidad de 27 mil millones de $ para reactivar el sector, aparte de que hay que combatir una pequeña inflación de los primeros cuatro meses de lo que va de este año 74233 % setenta y cuatro mil doscientos treinta y tres por ciento por Dios que empresa en el planeta puede subsistir bajo esta permanente amenaza.

Pregunto que pensaron los autores de esta crisis o se sentirán muy complacidos, o será parte de su plan o proyecto cero producción y todos a la pobreza de una forma indolente y todos a la fase de no haber una rectificación a quien le van a cobrar impuestos, y como van a financiar la burocracia y tantos corriendo que quieren vivir como ricos, haciendo el mismo esfuerzo; eso solo lo puede ayudar a pagar los que con talento saben generar riquezas, producir, compartir y responder por sus deberes, muchas veces olvidamos de sus derechos por supuesto hoy muy vulnerados y como una decisión a todo el se ha portado como buen ciudadano que por más que vean las decepciones siempre andan por la vía correcta y con la suerte que son muchos los que aquí quedan siempre hay la esperanza de la pronta recuperación bajo todas estas circunstancias, debemos ocuparnos de pensar mas y hablar menos y unidos busquemos soluciones en vez de buscar culpables aun sabiendo quienes fueron, olvidemos y solucionemos.

Por mucho dolor y sufrimiento en el que estamos sumergidos hasta los tuétanos debemos unir esfuerzo, unión por la recuperación poniendo el amor y la paz por delante, apoyar el sector productivo, de buena voluntad, el que piensa en trabajar y no en otra cosa se preocupa por generar alimentos, vivir y hacer vivir una vida correcta como los es la verdadera Federación de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, sigue contra viento y marea y obviando cada vez mas todo los obstáculos que reciben por cometer el pecado de las obligaciones más noble que es producir alimentos, sin odios, ni rencores, ni revanchismos, siempre muy ocupados en cuidar el menguado rebaño y con la fuerte aspiración de aumentarlo con la ayuda de Dios y el esfuerzo digno será otro país, sin olvidar el mensaje de el amigo Coroba cito ¨ Un buen camino es aquel inspirado por la comprensión y guiado por el conocimiento, amor y voluntad ¨ Aunque parece que hoy en nuestro país se impone el mensaje de Walter Lippmann ¨La música es nada, si la audiencia es sorda¨.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la propiedad de nuestro país…

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]