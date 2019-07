VIDEO Escasez del agua convierten a Barquisimeto «en un desierto» #9Jul

View this post on Instagram

La situación de la escasez del agua en Barquisimeto se agudiza cada día más. Aunque es una problemática constante -y hasta permanente- en todos los sectores de la ciudad, los habitantes se niegan a acostumbrarse y concebir como normal esta condición. Luego de un recorrido por las calles de la ciudad, elimpulso.com recaudó el testimonio de algunos de los habitantes barquisimetanos que padecen día tras día la falta del agua. La colectividad expresa de forma unánime que esta condición agrava con el paso del tiempo, pero que existe desde hace más de un año en todos los sectores de la ciudad, e incluso, del país. Familias tienen que depender de recaudar el agua en tanques, potes, tobos y cualquier objeto de almacenamiento para poder realizar las acciones básicas y necesarias: Como lavar, bañarse y cocinar. . Texto: José Enrique Arévalo. . Reportó: @interkike7 Video: @unluismiguel Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calles #Agua #Escasez #Ciudad #Noticias #información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #9Jul