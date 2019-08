Bolivia Suárez: Acabando con la autonomía universitaria el régimen pretende formar profesionales mediocres y sumisos #6Ago

La intención del régimen de acabar con la autonomía universitaria, busca impedir una Venezuela de progreso, ya que apuesta por un futuro de mediocres y sumisos que solo respondan a sus intereses y perpetuarse en el poder, aseguró en rueda de prensa, la presidenta de la SubComisión de Educación de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, la diputada, por el estado Lara, Bolivia Suárez.

La parlamentaria larense se refirió a la catástrofe educativa que enfrenta el país, fundamentalmente en las universidades, que en un 60 por ciento no tuvo clases este año, producto de la deserción estudiantil y de profesores, ante la grave crisis alimentaria, de salud, económica y social que vive el país.

“El año pasado se declaró la emergencia educativa compleja y hoy pasó a ser una catástrofe total. Las universidades del país están colapsadas. Antes las casas de estudios superiores en Venezuela eran reconocidas mundialmente y este régimen las ha destruido por la falta de presupuesto, porque lo que pretende este es sustituir las universidades autónomas por misiones, solo formarán profesionales mediocres” afirmó.

Agregó que ve con preocupación el gran éxodo de profesores del país, más del 60 por ciento de acuerdo a estadísticas que manejan los gremios universitario, por una parte han emigrado porque los salarios no les alcanza para el sustento de sus familias y para tener calidad de vida y por la otra para tener oportunidad de prepararse más profesionalmente.

“Venezuela se ha quedado con muy pocos profesores activos. Esta es una situación muy grave y lamentable para el desarrollo de un país, porque la educación es la fuerza que mueve una nación en el progreso, la inclusión, la libertad y la democracia y el objetivo del régimen es destruirla”, precisó la parlamentaria larense.

Además indicó que la situación educativa en Venezuela es muy grave, debido a que los estudiantes han emigrado del país buscando un mejor futuro. “Lo que tenemos de educación hoy en Venezuela son aulas vacías sin estudiantes, ni profesores, por la crisis económica, política y social que se está viviendo en el país”.

Estudiantes no tienen apoyo

Dijo que los estudiantes no cuentan con los beneficios de becas, comedores y transporte y los profesores no tienen salarios dignos, ni planes de formación académica para su mayor formación. “Lo que sí hay de sobra es la exclusión de los jóvenes de menos recursos que no pueden cubrir los gastos mínimos para sus estudios como transporte, alimentación y ahora no cuentan con el sistema de becas, porque el régimen acabó con este beneficio, solo los que tienen recursos son los que tienen capacidad para poder estudiar, sin embargo prefieren irse del país y buscar su formación fuera de nuestras fronteras”.

Rechazó rotundamente la pretensión del régimen de formar jóvenes de chamba juvenil para que den clases a nivel preescolar, primario y básico, tal como ha sido anunciado a través de los medios de comunicación social del país, como una brillante idea.

“Eso no puede ser, lo rechazamos rotundamente porque para formar un profesor se necesitan de 4 a 5 años, eso sin contar con los posgrados y doctorados. En 450 horas es imposible formar un docente, que va preparar los profesionales del futuro de un país. Si no se tiene la debida preparación ¿qué clase de profesionales van a formar para el progreso de un país? Esta es una política errada de este régimen, por lo que el sector educativo los representantes y el pueblo de Venezuela deben rechazar y protestar, salir a la calle que se haga sentir su rechazo sobre esta pretensión”, afirmó Suárez.