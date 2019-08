Eduardo Fernández: Es bueno que conversen EE.UU. y los representantes de Maduro #21Ago

Aunque es muy bueno que haya conversaciones entre representantes de Nicolás Maduro y del gobierno de los Estados Unidos, sostengo, como siempre lo he dicho, que la solución del problema debe ser lograda por los venezolanos.

Así lo declaró el Dr. Eduardo Fernández,

presidente del Instituto de Formación Polìtica Arístides Calvani (Ifedec), .quien sostiene que tiene mucho sentido que las partes en conflicto conversen. Es uh hecho muy conocido que el ejçercito vietnamita y Estados Unidos en pleno deaarrollo de la guerra sostuvieron conversaciones en Paris.

Es evidente que las conversaciones son necesarias y urgentes. ¿Què desenlace se está buscando? No lo sé. Pero, el . que yo he sostenido siempre es que debe el problema venezolano debe ser resuelto por el pueblo.

En este sentido, debe acordarse primero, un cronograma electoral para elegir un nuevo gobierno y una nueva Asamblea Nacional. Segundo,. establecer las condiciones que deben prevalecer para que esas elecciones sean transparentes, confiables, creíbles. Y tercero, llegar a un acuerdo de gobernabilidad.

Este punto es muy importante, porque cualquiera que se elija va a tener muchas dificultades para enfrentar los dramàticos problemas del país. ¿Será eso lo que están hablando los representantes de Trump y Maduro? Es una de las preguntas que me puedo hacer en estos momentos. Sea lo que sea que estén hablando, me parece buena noticia que estén celebrando unas conversaciones.

¿Cree que una vez que se hayan reunido estos representantes de los dos países, se haya agotado el tiempo para las conversaciones de Barbados, que al parecer podrían renovarse?

-Para conversar no se agota el tiempo. La alternativa es la guerra. Alguien de la oposición dijo que ya no había nada que hablar, sino que había que tener coraje y fuerza. Maduro tiene las armas. La oposiciòn, no. Tendría que quitarlas prestadas al imperio. Que éste también ponga el coraje de sus soldados. Ahora bien si la oposición lo que tiene en abundancia son votos, como lo demuestran las encuestas en un porcentaje de 80 sobre 20 del régimen, es saberlo utilizar. ¿Por qué no organizar las cosas? Los gobiernos se tumban con votos o con balas. Y si la oposición no tiene las balas, entonces, recurra a los votos. Siempre me he pronunciado por éstos. Y así lo dije el 4 de febrero de 1992 y no he dejado de sostenerlo..