FOTOS 585 familias están afectadas por destrucción de la vía en Guamasire, tras fuertes lluvias #3Dic

La fuerte lluvia que cayó en la entidad durante la madrugada del pasado lunes, causó estragos en la vía principal que comunica a las comunidades aledañas a la quebrada Guamasire, debido a la gran cantidad de agua que, al llenar la quebrada, socavó la vía y ésta quedó cerrada por escombros y basura.

La señora Sol Angel Pino, habitanre de esta zona ubicada en la parroquia Juares, del municipio Iribarren y que colinda con la comunidad de Rio Claro, indicó que 585 familias están afectadas por destrucción de la vía en Guamasire, tras fuertes lluvias, debido a la gran cantidad de basura que se acumuló en la vía, como residuo del agua.

Los moradores solo pueden entrar y salir a pie, pues un vehículo no puede pasar.

“Los que trabajamos fuera del sector o hacia Barquisimeto, no hemos podido ir a trabajar desde ayer. Y tampoco los niños han podido ir a clases. Hemos trarado de hacer contacto con Emica, pero solo vía telefónica porque no podemos salir de acá; sin embargo no hemos logrado comunicarnos”, explicó la señora.

Los sectores afectados agrupan a 585 familias, según indicó la señora Sol Angel Pino, quien detalló que, entre ellos, están el sector 2 y 3, Cocodrilo y Matatere, los cuales limitan con Las Cuibas (Municipio Palavecino) y El Manzano (Municipio Iribarren).

Agricultores afectados

Esta situación también imposibilita el traslado de la cosecha de los agricultores que trabajan hacia la montaña, en el sector Cerro Negro, quienes siembran cebollín, tomate y pimentón para comercializarlo en Barquisimeto y Cabudare.