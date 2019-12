Procederán legalmente contra médicos del HCAMP por muerte de paciente seropositivo #9Dic

La controversia en torno a la muerte del actor Luis Enrique Pañaranda paciente seropositivo que murió el sábado en el Hospital del IVSS Dr. Pastor Oropeza Riera continúa. Este lunes el abogado Henderson Maldonado reveló detalles sobre la presunta falta de atención médica en el Hospital Central Antonio Maria Pineda, primer nosocomio en donde fue ingresado Peñaranda.

“A las 11 de la mañana fue ingresado en el Hospital Central esperando por atención primaria. Sin embargo los médicos se negaron a brindarle la atención, quizás su estado de salud estaba muy complicada pero era necesario la atención para por lo menos garantizar un buen morir”, explicó Henderson Maldonado abogado defensor de los derechos humanos al equipo de Elimpulso.com

El paciente estaba presentando una deficiencia respiratoria y requería la colocación de un suero pues no había consumido ningún tipo de alimentos durante horas. Peñaranda ademas de ser paciente seropositivo también padecía de diabetes.

El abogado quien también es parte de la red de abogados del Movimiento Vinotinto en Barquisimeto aseguró que en el Hospital Central Antonio Maria Pineda los médicos de guardia no lo revisaron, “ni siquiera lo tocaron. Fue discriminado por ser paciente con VIH”.

“Alegaban que estaba muy full y que estaban haciendo otros ingresos. Llegó un momento en que que la emergencia estaba sin médicos”, dijo Maldonado a la vez que sólo tres médicos estaban en el área de triaje del nosocomio.

Maldonado mencionó que esta no era la primera vez que Peñaranda era discriminado en en el principal nosocomio de la región larense ya que cuando iba a ser operado para amputar su pie como consecuencia de la diabetes que padecía, tuvo que esperar 20 días para ser intervenido generando la amputación no solo de su pie si no de su pierna, por lo menos hasta la rodilla.

Trasladado y debidamente atendido en el Pastor Oropeza

El jueves a las 7:30 de la noche una de las hermanas de Peñaranda llamó a Henderson Maldonado preocupada por la falta de atención en el hospital central desde su llegada a las 11 de la mañana. “Después de tanta súplica le fue colocada una vía y suero a las 12 de la noche. También le colocaron oxígeno”, dijo Maldonado, sin embargo el viernes en la mañana hicieron las gestiones para trasladarlo al Hospital Pastor Oropeza.

Una vez en el centro asistencial de la Av. La Salle en el oeste de Barquisimeto fue atendido debidamente gracias a las gestiones del doctor Carlos Ramírez.

Maldonado indicó que médicos y enfermeras en el Pastor Oropeza le dieron una atención digna a Luis Enrique Peñaranda, tanto que tuvo una leve mejoría en comparación a su estado mientras estaba en el Hospital Central. “Allí le hicieron exámenes, se le colocó una vía, oxigeno y suero. Reacciono bien, reconocía a todos y además habló con nosotros”.

No obstante, el sábado se complicó su estado de salud y la doctora de guardia indicó a sus familiares que había muerto.

La razón de la complicación de Peñaranda fue un absceso pélvico que se contaminó por su condición de diabético.

Maldonado explicó que familiares del comediante y representante de la comunidad LGVTIQ+, no se explican la actitud de los médicos en la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda. Asimismo procederán a procederán a una demanda en contra de médicos y directivos del nosocomio por la violación de derechos humanos.

Médicos atienden a pacientes sin importar su condición

Este lunes el equipo de Elimpulso.com tuvo acceso a la emergencia del Hospital Antonio María Pineda y una médico interna en el área, aseguró que al menos ella ingresa y atiende a todos los pacientes sin importar su condición de salud o social.

La galeno quien pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad aseveró que “yo hablo por mi. No sé los demás colegas, pero yo ingreso a todos los pacientes sin distinción social ni por condición de salud. Yo he recibido pacientes seropositivos y los he atendido. Lo que pasa es que aquí no tenemos cómo atender a los pacientes con esas condiciones. No hay antirretrovirales y uno lo pide a los pacientes, por eso dicen que no queremos atenderlos, pero es que sin eso, al menos, no podemos hacer nada por ellos”.

Rene Rivas: El problema de la salud lo están endosando a los médicos y nosotros no tenemos la culpa

El presidente del Colegio de Médicos en el estado Lara, Dr. René Rivas aseguró que la crisis del sector salud en todo el país está siendo endosado a los médicos que trabajan bajo condiciones infrahumanas. “Mis residentes me dicen que no soportan la situación de trabajar sin equipos, sin insumos y a veces con poco personal porque todos se han ido por los sueldos tan bajos que perciben. La culpa de lo que pasa en los hospitales no es de los médicos y la gente no entiende por el dolor que sienten al ver que sus familiares mueren por las condiciones que están nuestros hospitales”.