Juan Guaidó: Ante una mayoría incontenible en Venezuela, es inevitable lo que va a suceder en el 2020 #18Dic

La fuerza mayoritaria de toda Venezuela es incontenible, es inevitable lo que va a suceder en el 2020, aseguró este miércoles el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien anunció que el Gobierno Legítimo afrontará el 2020, de una manera muy distinta a lo hecho en este año y con claridad para la recuperación del país.

“Con la claridad de una hoja de ruta para recuperar a Venezuela, con los sectores activos para la búsqueda del apoyo del respaldo necesario para reconstruir a Venezuela y hacer renacer a la República”, dijo Guaidó durante la presentación del Plan País Venezuela.

“Hay fuerzas incontenibles, y la fuerza mayoritaria de toda Venezuela es incontenible, es inevitable lo que va a suceder en el 2020 porque lo hemos resistido”, afirmó el Jefe de Estado.

Guaidó aclaró que “no es suficiente tener un Parlamento o tener un plan mientras mueren niños o se van venezolanos. Por eso tenemos esa sensación de que no lo hemos logrado aún”.

Llamado a las fuerzas militares y policiales

“Ya en este punto, en el que hay una comisión de verificación de hechos de violación de derechos humanos en Venezuela y una tercera actualización del informe de violación de derechos humanos, no hay ninguna razón para que algún funcionario se quede acompañando a una dictadura, los convierte en cómplices”, fue el exhorto que realizó el Jefe de Estado a los funcionarios policiales y militares que respaldan al régimen usurpador.

En este sentido, señaló que “es momento de ponerse del lado de la Constitución, de respaldar la construcción de un Plan País y el renacimiento de Venezuela”.

“Cada venezolano debe tomar parte de lo que está ocurriendo en Venezuela. Usted puede ser crítico y debe serlo, pero hoy todos los venezolanos debemos formar parte, no es suficiente y no nos podemos excusar de que fue una orden o de que no sabían. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando en Venezuela”, agregó.

“Hay victorias este año, pero no las reconoceremos como tal hasta recuperar a Venezuela, ese es el reto que tenemos. Tenemos con qué. Los que estamos libres y hemos sobrevivido tenemos la responsabilidad de liberar a Venezuela”, señaló.