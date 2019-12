VIDEO Familiares de pacientes pasan penurias a las afueras del HCAMP #18Dic

El hecho de tener un familiar enfermo ya es una preocupación para cualquier ser humano. Esta angustia aumenta cuando la falta de dinero te obliga a recurrir a la atención en hospitales públicos, sabiendo el estado crítico que vive el sector salud en el país.

Aunque haya una circulación importante de moneda extranjera en la economía venezolana, resulta difícil para la mayoría de los venezolanos recurrir a una clínica privada cuando tenga alguna dolencia. Es por ello que la afluencia de pacientes a los hospitales y ambulatorios haya aumentado a pesar del mal estado de las instituciones públicas hospitalarias en todo el país.

Los enfermos no son los únicos afectados. Aparte de la tristeza de tener un familiar enfermo, el venezolano debe luchar contra las adversidades que surgen cuando un deudo cercano es hospitalizado en algún centro asistencial público. Tal es el caso de los familiares de pacientes internados en el Hospital Central Antonio María Pineda, el principal centro asistencial del estado Lara.

El equipo de Elimpulso.com recogió las impresiones de quienes les toca dormir en la plazoleta central del Antonio María Pineda y las denuncias varían. La más común es la de la poca presencia de médicos en la emergencia de este centro asistencial. Según los familiares un solo médico es el que atiende, durante las madrugadas, la emergencia del hospital universitario de la región.

Poco recorrido policial en las afueras del HCAMP

Los familiares de pacientes recluidos en el Antonio María Pineda comentarón la poca presencia policial que hay en el sitio. “Nos toca cuidarnos entre nosotros, rogando a Dios no nos pase nada y manteniendo la fe de que nuestro familiar dentro del hospital se recupere pronto”, dice la señor Hilda Torrealba quien tiene a un hijo recluido desde hace 3 días en ese centro asistencial.

Falta de información sobre el estado de familiares

Otro de los reclamos que se han hecho comunes en los alrededores del Hospital Central es la falta de información que médicos y enfermeras dan a los familiares sobre los pacientes que se encuentran recluidos. “No nos dicen nada de cómo está o si necesita algo. Si queremos verlo no podemos. Si logramos verlo, lo encontramos orinado y no podemos asearlo porque la visita es por poco tiempo. ¿Quién se mejora así?”, dijo Maryori Montes quien tiene a un familiar recluido en el nosocomio. Ese mismo tiempo tiene durmiendo en colchones en la plaza central del HCAMP.

Con “palancas” no se pasa tanto trabajo

En Venezuela se ha vuelto común el uso de influencias para acortar trámites y procedimientos. El Hospital Central Antonio María Pineda no la diferencia. Los pacientes quienes tengan alguna influencia dentro del nosocomio no pasan tanto trabajo para ser atendidos en el lugar, sin embargo corren con la misma suerte de tener que comprar todos los insumos que necesite para ser atendido. “Si no hubiese tenido un contacto dentro del hospital hubiese esperado como los demás. La gente espera hasta 4 dias para ser atendidos, depende de lo que tenga”, dijo Frank Morales quien pasó 43 días hospitalizado por una fractura en una de sus piernas.