HistoriaMenuda Llegada del primer árbol de Navidad a Barquisimeto

Según apuntes del desaparecido y recordado cronista Raúl Azparren, el primer árbol de Navidad se puso en Barquisimeto en diciembre de 1902. . El adorno fue traído por la familia del comerciante alemán Max Göetz, quienes se mudaron a estas tierras a principios del pasado siglo y de esta manera daban continuidad a las tradiciones de su país. . La tarea de armar el pino recayó en las hijas y esposa y el árbol se puso frente a la ventana con vista a la calle en su residencia, que se ubicaba en la calle Libertador con calle Lara (hoy carrera 19 con calle 24). A falta de electricidad, la iluminación se proveía con pequeñas velas colocadas en las puntas de las ramas y además de los adornos se colgaban chocolates y otras golosinas. . Gran curiosidad causó aquel novedoso adorno navideño en una ciudad acostumbrada a solo ver pesebres en las festividades decembrinas. . Pero más asombro causó que al desmontarlo en enero, las hijas de los Göetz obsequiaron los dulces y chocolates del arbolito a los transeúntes que pasaban por el frente de la casa. . Los vídeos utilizados para la realización de este micro son referenciales y provienen de Alemania a principios del siglo XX. Las fotos son de Barquisimeto y su data es de hace más de un siglo. . Texto: Oscar Castro Leal Edición: Victoria Peña Fotos: Archivo IMP