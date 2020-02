Alfredo Ramos: El hambre tocó las puertas de los hogares de Venezuela #22Feb

El dirigente de la Causa R, Alfredo Ramos, encabezó este sábado una marcha denominada “El pueblo tiene hambre”, que partió desde la urbanización Eligio Macías Mujica hasta la entrada del sector San Jacinto de Barquisimeto.

“El pueblo venezolano está pasando hambre. No hay gas ni alimentos, no los pueden comprar porque suben todas las semanas porque la hiperinflación en Venezuela no tiene control”, expresó Ramos durante el recorrido.

El exalcalde del municipio Iribarren también se refirió a la crisis eléctrica que atraviesa el país.

“Todos los días hay cortes eléctricos, eso no pasaba antes. Una de las mejores empresas que existían era Enelbar, que cuando se iba la luz en un sector en menos de 30 minutos solucionaban pero el régimen acabó con todo”, señaló.

Sobre la “reestructuración” de Pdvsa anunciada por Nicolás Maduro, señaló que “esa empresa la terminarán de acabar con Tareck El Aissami a la cabeza”.

Por último, Ramos instó a la ciudadanía a marchar el próximo 10 de marzo por el “cese de la usurpación”.

“Tenemos que seguir luchando en las calles hasta lograr la democracia. El pueblo exige la salida de Maduro. Nuestro presidente Juan Guaidó nos convoca el próximo 10 de marzo a la calle en todo el país”, puntualizó.