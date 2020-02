VIDEO Realidad y expectativa: Así ven los barquisimetanos al HCUAMP

La crisis del sector salud en el estado Lara sigue golpeando fuertemente a la ciudadanía, y para muestra de ello se encuentra el Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda” (HCUAMP) de Barquisimeto, donde familiares y pacientes chocan con la áspera realidad al necesitar asistencia médica en el mencionado centro de salud.

El equipo periodístico de Elimpulso.com se acercó al hospital para consultar a familiares de pacientes ingresados y conocer, de primera mano, cómo es el servicio prestado.

Para María Arrieche, una señora que tiene hospitalizado a su padre tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), las enfermeras y doctores “hacen todo lo posible” por dar una buena atención.

“Los servicios acá están bien prestados, humanamente, pero en realidad no tienen recursos, no hay nada”, indicó. Seguidamente, Arrieche dijo que la distribución de medicinas es vital para la mejora del HCUAMP.

Aunado a esto, una consultada que también estuvo de acuerdo fue su hermana Mauricia Arrieche, quien reiteró que el centro de salud no cuenta con los recursos necesarios para atender a la población larense. “No hay medicinas, no hay camas, no hay inyectadoras, los laboratorios no están funcionando”, expresó, al tiempo que agregaba que muchas personas no cuentan con el ingreso monetario para cubrir los gastos extras.

Por su parte el señor Livardo Rivas, evaluó el servicio como regular y alegó que “hay muchos tropiezos para atender a los pacientes”.

“Le piden a uno todos los insumos y además retrasan el proceso de la operación. Yo tengo a mi señora aquí porque la van a operar, tenemos cuatro días y siempre nos piden algo diferente. ¿Por qué no piden todo de una vez? así uno se evita el sufrimiento de estar cuatro días durmiendo aquí en el suelo”, dijo Rivas, quien colocó sillas a las afueras del área de emergencia y permanecía en el lugar junto a sus familiares.

Rivas también coincidió con el resto de los relatos, aseguró que “no hay insumos” en el Hospital, pero también pidió que el servicio “fuese eficiente y más humanitario”.

Ante la crisis humanitaria compleja que vive el país, los barquisimetanos se vuelven cada vez más vulnerables y piden a las autoridades acciones inmediatas, concretas y reales para levantar al sector salud.