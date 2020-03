AvanceIMP Barquisimetanos realizan sus actividades pese a cuarentena por coronavirus #17Mar

View this post on Instagram

#AvanceIMP Pese a ser anunciada la cuarentena a nivel nacional -como medida para prevenir la propagación del covid-19 en el país- así estuvieron las calles de Barquisimeto este #17Mar, con una llamativa movilización ciudadana. . Vendedores ambulantes, colas para surtir el tanque de gasolina y personas a la espera del transporte público es parte de lo que se visualizó. . Cabe acotar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que en las cuarentenas colectivas las personas deben resguardarse en sus hogares y salir solamente por razones estrictamente necesarias o de manera autorizada. . Texto y reporte: Luis Miguel Rodríguez Vídeo: José Enrique Arévalo . Lea más noticias en www.elimpulso.com