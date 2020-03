Son Titulares sábado 21 de marzo de 2020 #21Mar

Maduro confirmó contagios de coronavirus tras una fiesta playera en una “isla

Pdte. Guaidó apela de nuevo a la FAN para evitar una ‘catástrofe humanitaria’ ante el avance del COVID-19

Cuarentena causa estragos en ancianatos de Lara

Vente Venezuela denuncia que en el estado Barinas venden el gas doméstico a precios exorbitantes

Dip. Gilber Caro suma tres meses secuestrado por el regimen de Maduro

Almagro ha sido reelegido con 23 a 10 por 5 años mas

Se registran largas colas para surtir gasolina en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes

A una semana de confirmarse los dos primeros casos de Covid-19 en Venezuela, más de veinte medios de comunicación digitales e impresos se unieron en una campaña para enfrentar unidos el coronavirus:Por favor, #TómateloEnSerio y #QuédateEnCasa.

Luis Carlos Diaz: Un país sin cifras toma peores decisiones. Una sociedad desinformada, a la que se le oculta información “para protegerla”, en realidad se encuentra desvalida frente a los problemas y puede multiplicarlos. No hay ningún bien en el desconocimiento, No hay mayor zozobra que no saber

Explosión e Incendio de Gran Magnitud en Estación de Flujo Carito en la madrugada de ayer.

Fue dictada privativa de libertad con arresto domiciliario al Dr. Julio Molino, quien fue detenido en el estado Monagas luego de denunciar la situación del Hospital Núñez Tovar. Le imputaron incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento, denunció la ONG Espacio Público.

Trujillo: Funcionarios policiales se encuentran restringiendo el paso en el municipio Valera.

Jesica Noguera, esposa del enfermero del hospital de Guatire diagnosticado por coronavirus, desmintió que su esposo haya viajado a Cúcuta recientemente, como informaron voceros del régimen.

ONU ofrece ayuda al gobierno de Maduro para luchar contra el COVID-19

Fedecamaras propone plan de acciones transversales y sectoriales para enfrentar el Covid-19

Sala Constitucional del TSJ declara constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica

Departamento de Estado de USA reitera que las sanciones no restringen comida ni medicinas

Padrino López emitió comunicado en rechazo a la “intensificación” de sanciones por parte de EEUU

En Venezuela no hay agua potable, electricidad ni gasolina poqrque los choros del “gobiernito” se robaron los “reales” .

Maduro reveló que “todos los asistentes a una fiesta en Los Roques” dieron positivo.

Cicpc fue a buscar a cuatro infectados por COVID-19 de la fiesta de Los Roques

Cifras según monitores internacionales, debe ser mayor en Venezuela.

Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, reiteró este jueves 19 de marzo que las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro no afectan las importaciones de comida ni medicinas.

El mundo en cuarentea por el COVID-19 y Maduro envía un mensaje por Día Internacional de la Felicidad

Guaidó afirmó que la campaña “Auxilio para Venezuela” ayudará frente al Covid-19

Cuatro “vuelos humanitarios de repatriación” estaban previstos a aterrizar este viernes #20Mar en Maiquetía

11 estaciones del Metro de Caracas no prestan servicio comercial este viernes

Fedeagro solicita salvoconducto en la dotación de combustible para trasladar alimentos

Movistar Venezuela llama a hacer “uso racional” de datos por aumento de tráfico debido al COVID-19

Twitter restringe las cuentas de la dictadura de la alcaldía de Sucre y José Vicente Rangel Ávalos

Cisterneros sin combustible para abastecer de agua a las comunidades

El norte de Barquisimeto sin agua para prevenir contagios de Coronavirus

Policía de Iribarren desaloja a usuarios que esperaban por gas a pesar de la cuarentena

12 horas esperaron los médicos para poder surtir de gasolina

Al menos 90 dólares se necesitan para vivir dos semanas en cuarentena

Maduro invitó a hacer una cadena de oración contra los artículos de The Washington Post

Autoridades de Barquisimeto trancaron vías tras detectar presunto caso positivo

Al menos dos GNB fueron trasladados a un CDI de Vargas tras su supuesto positivo por COVID-19

Leudo González: Sector turismo afectado por la contingencia del Covid-19

Las bolsas europeas abren en fuerte alza de más del 5%

El petróleo Brent sube más del 6 % y recupera los 30 dólares por barril

Petróleo venezolano cayo – 7,41 $/Bl y cerró la semana en 19,53 $/Bl

Casos globales de Coronavirus: 245.669, Muertes globales por Coronavirus: 10.049, Recuperados globales de Coronavirus: 88.441

Italia alcanzó un hito sombrío el jueves: las muertes relacionadas con el virus se dispararon a más de 600 en un día, totalizando 4.032 muertes, aparte un total de 47.021casos enfermos

Inicia el simulacro de ‘aislamiento obligatorio’ en la ciudad de Bogotá

La tasa de mortalidad de Alemania sigue siendo sorprendentemente baja, con 20 muertos hasta la fecha.

España ha reportado más de 17.000 casos y 800 muertes. La mayoría de las muertes ocurrieron en Madrid, donde un hotel se convirtió en el primer hospital de coronavirus improvisado del país.

El coronavirus COVID-19 está afectando a 180 países y territorios en todo el mundo. Djibouti, Gambia, Kirguistán, Montserrat y Montenegro han reportado sus primeros casos de COVID-19.

Más de 25 millones de empleos están guindando debido la recesión mundial provocada por COVID-19 según estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo.

Estados Unidos activó la alerta de nivel 4 para indicar a sus ciudadanos que recomienda no viajar a ningún territorio fuera de Estados Unidos

USA. 549 casos nuevos y 9 muertes nuevas en los Estados Unidos.

Consecomercio solicitó a Maduro flexibilizar medidas en medio de emergencia por el Covid-19

Avianca suspende operaciones internacionales, sólo mantendra 16% de su operación doméstica

2 nuevas muertes en Perú, un hombre de 47 años y un hombre de 69 años. Ambos habían regresado de España.

Argentina, 31 nuevos casos y 1 nueva muerte en Argentina. El país entrará en un bloqueo total a partir de la medianoche y hasta el 31 de marzo. No habrá libre circulación en las calles, con penas de prisión para quienes violen la medida.

ONU alerta que cierre de comedores escolares afecta a 300 millones de niños

España supera los 1.000 fallecidos por coronavirus y roza los 20 mil casos de contagiados.

Bolsonaro dice que junio será el mes más crítico para el coronavirus en Brasil

Cuba permite a sus ciudadanos quedarse en otros países más de 24 meses sin perder

Se incrementan a siete los muertos por coronavirus en Ecuador, con 426 contagios

Cuba cerró fronteras a no residentes por coronavirus

“Grey’s Anatomy” y otras series de TV donaron insumos para afrontar el coronavirus

Cuarentena en toda Colombia hasta el 13 de abril.

El coronavirus se dispara en Europa: grave avance en Alemania, Reino Unido y Portugal. En España levantan nuevos hospitales a contrarreloj.

Más de 11 mil muertos por coronavirus en todo el mundo.

Irán ofrece liberación de presos políticos a cambio de ayuda de EEUU.

Copa Airlines suspendió sus operaciones para proteger del COVID-19 a sus clientes y trabajadores

Panamá 200 detectados positivos. En su casa 171, 1 fallecido y 28 hospitalizados ( 11 en UCI),

Colombia inició ensayo de cuarentena con más de la mitad de su población

República Dominicana declara toque de queda nocturno ante el nuevo coronavirus

Diputado ecuatoriano Juan Flores: Reelección de Almagro es un triunfo para la democracia

Trump descarta decretar una cuarentena general y obligatoria en todo EEUU

Curazao ocupó el terminal de almacenamiento de Pdvsa en Bonaire

Un sismo de magnitud 5,7 sacudió Grecia cerca de la frontera con Albania

EE.UU postergará fecha de presentación del impuesto sobre la renta

YouTube y Netflix reducen su velocidad en Europa para evitar bloquear Internet

Falleció Kenny Rogers a los 81 ańos.

Fórmula 1 canceló GP de Mónaco y otras carreras por coronavirus

Llega llama olímpica a Japón; crecen dudas sobre Tokio 2020

Al día viernes

Al día sábado 21 de marzo de 2020

