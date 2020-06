Al menos 17 horas estuvieron haciendo cola usuarios en estación La Piedad #2Jun

Habitantes de Palavecino cuya placa de vehículos termina en 3 y 4 estuvieron este martes 2 de junio al menos por 17 horas haciendo cola en la estación de servicio La Piedad, ubicada en la avenida Intercomunal, sin que la gandola cargada con gasolina llegara a la referida estación.



Desde la 1:00 AM comenzaron a llegar las personas para esperar el combustible a precio subsidiado (Bs. 5.000 por litro), sin embargo pasadas las 5:30 de la tarde éste no había llegado.



Elimpulso.com pudo conocer que a esta estación solo despacharán nueve mil litros, lo que no dará abasto para todos los vehículos que están en la cola que se extiende por al menos dos kilómetros hacia la zona de la urbanización Prados del Golf.



A esta estación de servicio ya llegó el dispositivo “Biopago” para realizar el cobro de la gasolina, según informaron las personas que permanecían en la cola.



Los usuarios afirmaron que no se moverán del lugar, pues no tienen gasolina para regresar a sus casas, además que consideraron un trato inhumano que hayan tenido que esperar con incertidumbre y sin resultados positivos todo un día por la gasolina para sus vehículos.