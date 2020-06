VIDEO Poco tránsito vehicular al este de Barquisimeto en inicio de la cuarentena radical #22Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP En un recorrido realizado al este de Barquisimeto, específicamente en la avenida Venezuela con Leones, se pudo constatar poco tránsito vehicular y movilidad de personas. . Quienes salieron de sus casas lo hicieron para comprar alimentos y abastecer sus vehículos de combustible, tal como se observó en la estación de servicio Texaco. . Las paradas del transporte público, el cual ha sido restringido, estuvieron vacías, sin embargo en algunas de estas se observaron personas que manifestaron al equipo periodístico tener al menos 1 hora esperando una unidad. . Es importante recordar que este lunes inician los 7 días de cuarentena radical, bajo el esquema de 7×7, a esto se le suman las medidas especiales implementadas para evitar la propagación de la COVID-19 en el estado Lara. . Texto y video: Enrique Suárez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Barquisimeto #Lara #COVID19 #Cuarentena #Coronavirus #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #22Jun