AvanceIMP Así transcurre el despacho de combustible en Barquisimeto este #5Oct

#AvanceIMP La estación de servicio Barquisimeto, ubicada en la Av. Venezuela con esquina de la Av. Vargas, comenzó con la distribución de combustible pasada las 9 de la mañana de este lunes 5 de octubre. Tareck El Aissami, ministro de Petróleo del régimen, señaló el domingo que el surtido de gasolina iniciaría a partir de las 6 de la mañana en todas las estaciones del país, como parte del plan Pico y Placa. No obstante, desde varias zonas reportan retrasos en las gasolinera. En la E/S Barquisimeto llegó una gandola con 9 mil litros y, según los bomberos, se mantendrán atendiendo al público hasta que se agote. Reporte: Luis Miguel Rodríguez Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #EstaciónDeServicio #GasolinaIraní #Gasolina #EscasezdeGasolina #PicoYPlaca #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #5Oct