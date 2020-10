Técnicas para aumentar tu motivación

1. No lo pienses, solo hazlo

No debes pensar mucho en comenzar a realizar actividades, no pongas excusas, no busques razones, no justifiques tu decisión. Simplemente empieza y hazlo.

2. Visualiza tu futuro

Piensa en cómo te sentirás en el futuro inmediato y a largo plazo, la satisfacción instantánea y visualizar tus resultados próximos es una gran técnica para mejorar tu motivación.

3. Planifica

Al planear el siguiente entrenamiento podrás desarrollar el empuje y la motivación debido al compromiso creado al hacer previamente la rutina.

Para información sobre el déficit calórico (ideal para rebajar) visita www.instagram.com/ra.sports_