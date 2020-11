Almagro: Elección del 6D no pone en juego legitimidad de la actual AN ni de Guaidó #19Nov

“La legtimidad de Guaidó y de la Asamblea Nacional venezolana no está en juego en las elecciones del 6 de diciembre y eso lo debemos tener muy claro”, expuso el Secretaio General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, este jueves, durante su participación en la mesa redonda del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

El diplomático explicó que la legitimidad de Guaidó y de la AN tienen su origen un proceso electoral que fue semidemocrático pero que se respetó el resultado por las condiciones políticas de ese momento, y el esfuerzo que hizo la administración estadounidense.

“Ese resultado es hijo de un proceso político muy fuerte y que fue respetado; y no se pierde por una nueva elección amañada, porque hasta que no se haga una nueva elección con características de justicia y transparencia, esa posibilidad no existe”, insistió Almagro.

Preocupado por la Consulta Popular

El Secretario de la OEA indicó también que le preocupa llevar adelante una consulta popular en Venezuela por dos razones; “primero porque los contenidos de la consulta popular del 16 de julio quedaron en el camino, no fueron implementados ni ejecutados. Y después, que no hay una manera de proteger a los venezolanos que eventualmente participarían en esa consulta, y eso va a restarle posibilidades de votos pooulares a esa consulta”, añadió.

El funcionario también consideró que el presidente interino Juan Guaidó ha tenido que luchar en desventajas, sin margen de error y en condiciones muy difíciles.

Finalmente consideró que la presion sobre el régimen de Nicolás Maduro tiene que ser incrementada, por cuanto, asegura, “una normalización de la relación con a la dictadura sería devastadora para la democracia del hemisferio, no solo para la Venezuela”, sostuvo.