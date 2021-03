Maduro vuelve a posponer el regreso a clases presenciales en Venezuela #22Mar

Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, informó en la noche de este domingo 21 de marzo que las clases presenciales en Venezuela no podrán retomarse a partir del mes de abril, tal como lo había planificado desde hace algunas semanas.

Cabe destacar que a inicios del mes de marzo, Maduro comentó que los profesores de Venezuela comenzarían a recibir la vacuna contra la COVID-19 con el objetivo de retomar las clases presenciales en el país. Sin embargo, cambió los proyectos en cuanto al sistema educativo, tomando en consideración la variante del coronavirus que está haciéndose presente en diversos estados de Venezuela.

“No podemos volver a clases. No vamos a poder, por ahora, y todo el mes de abril, no vamos a poder con esta variante”, mencionó Maduro la noche de este domingo.

Es importante recordar, que Frank Andrade, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, contó a Elimpulso.com que el régimen de Nicolás Maduro no tiene interés en la educación venezolana, por ende, las promesas que manifieste en cuanto a este tema, considera que no serán cumplidas. Incluso, aseveró que pronostica que en todo el año 2021 no habrán clases presenciales en el país.

Por otra parte, ante la negativa de Maduro de iniciar clases presenciales en Venezuela por la variante de la COVID-19, el líder del régimen chavista instó a la ciudadanía a continuar los procesos académicos mediante videoconferencias, Internet o televisión.