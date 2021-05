COLUMNA El rincón de los miércoles #26May

Las ciudades venezolanas padecen de las mismas necesidades que reclaman a diario, e inútilmente, quienes las habitan. En los últimos años los problemas se multiplican ante el desespero de unas comunidades huérfanas de dolientes que ven como su calidad de vida se va perdiendo irremediablemente. Cada día los reclamos llegan a las oficinas administrativas del gobierno con la esperanza de encontrar respuesta al drama diario que sufre la población más vulnerable. Esa respuesta o no llega o simplemente se convierte en una promesa incumplida en el tiempo. Esta claro que la administración pública sigue y alimenta la deuda social que tiene con las comunidades, huérfanas todas de alguien que se conduela de su pecado de vivir en una Venezuela que ha perdido la fe y la esperanza en quienes están obligados a gestionar sus necesidades más apremiantes. Nos hemos acostumbrados a no tener agua, a sobrevivir con salarios de hambre, a la falta de combustible y de la luz eléctrica, al alza incontrolable de los precios de los productos de la dieta diaria y a los discursos intrascendentes de los políticos de oficio que buscan calmar las angustias públicas. La pandemia ha puesto al descubierto las carencias de nuestro sistema de salud donde tampoco vemos respuestas que satisfagan a la mayoría de los que sufren. En fin, somos un país sin futuro para las nuevas generaciones que buscan afuera lo que perdimos hace ya mucho tiempo.

II

A los 86 años, Sofía Loren se ha convertido en una verdadera atracción para jóvenes y adultos en Facebook donde se publican fotografías suyas casi a diario mostrándola en su exuberante belleza. La segunda favorita del público es Elizabeth Montgomery protagonista de “Hechizada lamentablemente fallecida a causa de un cáncer, después figuran Los Intocables y la simpática Familia Monster… TV: Muy pendientes del nuevo programa que transmitirá Venevisión en fecha próxima. La bella y traviesa Alicia Machado, una de nuestras Miss Universo, estará al frente de las cámaras en rol de entrevistadora de lo más granado de la farándula latinoaméricana…

III

Se merecía el Atlético de Madrid ese título de la Liga Española de Fútbol. Por supuesto que sí. Igual que su entrenador, el Cholo Simeone, quien le puso un mundo a ese equipo que reúne a miles de aficionados que los acompañan en las buenas y en las malas desde hace ya muchos años. El Atlético, para que lo sepan tiene tantos seguidores como los tiene en Real Madrid, su enconado rival que le disputó gallardamente ese campeonato en una de esas tardes sabatinas ideales para ver el fútbol desde casita. Este cronista, que no niega su preferencia con todo lo que hace la casa blanca, no le incomoda ese título de los colchoneros. Llegar a esa final llena de remiendos en la plantilla pone de manifestó su grandeza como equipo, y ese subcampeonato no deja de ser también un galardón digno de estar entre las incontables ligas que se han ganado, y las muchas que esperan descansar en las vitrinas del Bernabéu en las temporadas venideras. Bravo por el cholo y su gente, de parte de un impenitente madridista.

IV

BOB DYLAN, poeta, músico, Premio Nobel de Literatura, y muchas cosas más, está celebrando sus 80 años rodeado de la admiración de todo el mundo gracias a un talento que se expresa maravillosamente en cada uno de sus creaciones. Hoy se sabe que ha vendido su catálogo de música a una empresa privada por 300 millones de dólares, que incluye unas 600 canciones. Larga vida a Bob Dylan.

V

VISUALIZAR, sin poder hacer nada, resulta un verdadero castigo para un reportero, más aún si éste apenas comienza en una profesión que cada día se torna más problemática para ejercerla con decoro y dignidad. Contemplar a miles de ciudadanos implorar por agua, un derecho ciudadano de obligatorio cumplimiento, es un lamento repetido una y mil veces, sin que se escuche una respuesta válida de los encargados de administrar el preciado líquido. Es por eso que resulta frustrante el silencio impenetrable de las oficinas Hidros del país, las cuales se hacen invisibles para las pobres comunidades, a pesar de sus reclamos y el de los periodistas encargados de hacerles el coro.

¡Agua, por Dios, agua!

Luis Rodríguez Moreno