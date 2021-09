ESPECIAL #VIDEO En Venezuela no hay condiciones para el retorno a clases #27Sep

Nicolás Maduro informó que el inicio de las clases presenciales en Venezuela está previsto para la tercera semana del mes de octubre. El anuncio generó reacciones por parte de los educadores quienes denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentran las instituciones en el país.

El pasado 5 de septiembre de 2021, Nicolás Maduro anunció que para octubre se retomarán las clases presenciales en todo el país bajo la modalidad del 7+7.

En su alocución, el líder del chavismo habló sobre la importancia de que alumnos, docentes, obreros y personal administrativo regresen a las aulas cumpliendo las medidas de bioseguridad para protegerse de la COVID-19.

Incluso, la campaña de vacunación ya ha iniciado en el gremio de educación y en varios estados registran un buen porcentaje de docentes inmunizados.

“Estamos rápidamente vacunando a todos los docentes, tanto de educación básica como universitaria, del sector público y del sector privado”, aseguró Carlos Alvarado, ministro de Salud.

Pese a ello, Maduro no se ha referido a los bajos salarios, las condiciones laborales y el deterioro de los planteles educativos, situación que sigue generando inconformidad en el magisterio.

“El salario ha sido y sigue siendo un elemento que conlleva a la crisis de la educación. Al tener una pulverización del salario del docente, la educación tiene en este momento un déficit grande de especialistas”, señaló la coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE), Raquel Figueroa.

Asimismo, René Zapata, secretario ejecutivo de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en el estado Miranda, expone que “en las escuelas no hay gel antibacterial, no hay tapabocas, no hay guantes, no hay mascarillas protectoras, no hay cloro, no hay desinfectante, los baños están en deterioro y las pintura de los planteles en el piso”.

En una nueva oportunidad, Elimpulso.com, Correo del Caroní, Tal Cual Digital, Yaracuy Al Día, El Tiempo y La Nación Web, realizaron un trabajo en conjunto para documentar los problemas que sufre la educación en Venezuela.

Escuelas sin la “Gotita de Amor”

En Yaracuy, por ejemplo, el 60% de los planteles educativos tiene problemas serios de infraestructura, el 40% restante tiene problemas menores, y el 50% no cuentan con agua potable por tubería.

“95% de los planteles educativos, de todo el país, tienen problemas graves de infraestructura y eso no se va a mejorar con la “Gotita de Amor”, los problemas no son solo de pintura”, indica Nairobi Ávila, miembro de la Coalición Sindical Magisterial en Yaracuy, quien también advierte que ante este panorama “no están dadas la condiciones” para el regreso a clases presenciales.

Entre las instituciones educativas en peor estado, está la Escuela Técnica Agropecuaria Mayorica, la Unidad Educativa Yaracuy y la Unidad Educativa José Gabriel Álvarez Lugo, ubicadas en San Felipe y Cocorote. Todas presentan problemas de infraestructura y carecen del servicio de agua potable.

En Lara sucede lo mismo en la Escuela Nacional Ayacucho, de gran referencia en la entidad, y el Liceo Bolivariano Rafael Villavicencio, ambos ubicados en Barquisimeto. Sin embargo, en este último, los trabajadores se han unificado con egresados del liceo y vecinos de la comunidad para iniciar el proceso de limpieza y acondicionamiento de la institución.

Según cuenta la subdirectora del Liceo Bolivariano Rafael Villavicencio, Karlin León, el personal docente, administrativo y obrero ya ha comenzado a vacunarse contra la COVID-19.

Lo inquietante del asunto es que a la fecha, como dice la docente, todavía no se habla de un aumento salarial considerable, que respalde a cada profesional a cubrir sus necesidades básicas.

Baños y lavamanos deteriorados

Las escuelas de Ciudad Guayana, que desde años atrás vienen presentando problemas de infraestructura e inversión, no están aptas para el retorno a clases presenciales, sobre todo, cuando tienen graves deficiencias de agua potable para el lavado de manos.

En la Unidad Educativa de Alta Vista Sur, en Puerto Ordaz, retornaron este 16 de septiembre con una reunión de personal. Allí el Correo del Caroní pudo conocer que de 29 docentes que tiene la institución, solo tres faltan por vacunarse.

Señalan los maestros que la institución está en la lista para recibir acondicionamiento pero que hasta ahora no han sido atendidos. Por ahora, se mantiene con baños sumamente deteriorados, lavamanos sin grifos e inodoros en pésimo estado.

Los planteles necesitan limpieza

El Tiempo realizó un recorrido por el Liceo Tomás Alfaro Calatrava y la escuela Antonio José Sotillo de Puerto La Cruz.

Durante la visita, el medio constató que los alrededores de ambos planteles necesitan de limpieza y, en la parte interna, los salones requieren de pintura, reparación de pupitres, además de restauración de techos y paredes.

Señaló el equipo reporteril que docentes y vigilantes les prohibieron la entrada a ambas instituciones.

En la capital, Tal Cual Digital consultó a un docente de la Unidad Educativa Nacional Augusto Pi Suñer de El Junquito, quien habló bajo el anonimato sobre las carencias de la institución, los bajos salarios y la falta de un plan de bioseguridad.

En ese sentido, dicen que el Pi Suñer no está completamente apto para volver a clases presenciales y reconocen las deficiencias de los programas para la educación a distancia. Temen que la vuelta a la prespecialidad complique más los contagios de la COVID-19.

También señalan que con el reciente aumento salarial que se les hizo a los docentes no se ha resuelto la crisis en la que está sumergido el gremio, que va más allá del sueldo; incluye condiciones de trabajo, beneficios laborales, planes de estudio, programas de formación y actualización, entre otros.

Entre maleza y filtraciones

Por último, en la región andina, la infraestructura de las escuelas en el estado Táchira “no están aptas para poder iniciar clases presenciales”, expuso Arturo Molina, director de Educación Regional de la entidad.

Pese a ello, indicó que se asumirá la orden y emplearán el programa “El despertar de las aulas”, que consiste en acordar con los directivos de las escuelas y sus docentes la forma de incorporar el alumnado a las aulas sin que esto suponga un riesgo para la salud de todos los involucrados.

Entre los planteles visitados por La Nación Web, está el Liceo Bolivariano Simón Bolívar, la Escuela Bolivariana Carlos Rangel Lamus y la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Las tres instituciones presentan el mismo rostro de cuando fueron visitadas en mayo.

Las dos primeras siguen llenas de maleza, filtraciones de paredes y ventanas en ruinas. Mientras que la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, que está en mejores condiciones, no cuenta actualmente con suministro de agua potable y padece los constantes apagones que se registran en San Cristóbal, capital del estado andino.