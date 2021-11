AVEX: Las políticas públicas constituyen el principal obstáculo para impulsar las exportaciones nacionales #27Nov

“No estamos en las condiciones de 2015, tengan cuidado, se le puede salir una rueda a la carreta…a nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan o piensen…alcalde que viole la ley, va preso, no hay que allanar la inmunidad de ningún tipo, va preso y va preso, no digan que no se los dije”, advirtió este miércoles 24 de noviembre a los miembros de la oposición, Diosdado Cabello, en su programa transmitido por Venezolana de Televisión, “Con el Mazo Dando”.