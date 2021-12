RETACITOS #12Dic

Deplorable y degradante por decir lo menos, la noticia y las gráficas que circularon en los medios regionales y en las redes sociales, en torno a la situación dantesca que viven los pacientes con problemas mentales en el Hospital Psiquiátrico El Pampero, en el norte del estado Lara. Según se refleja los pacientes están a la buena de Dios ante la falta de atención por parte de los representantes gubernamentales de la Salud en la región, quienes al parecer asignan a este nosocomio presupuestos más bajos para su funcionamiento, que el que otorgan a otros hospitales de la región. El caso es tan dramático que se reseña que la Dirección de Salud regional, ente encargado del suministro de los insumos, al parecer la última vez que suministraron medicamentos fue el pasado mes de junio. A los larenses les gustaría saber qué opina en torno a esta denuncia pública, el jefecito de esta dependencia, quien aún no ha dado respuesta al aumento de las parturientas en el HCUAMP y en tormo a las razones para que estas cifras hayan aumentado en forma alarmante este año. También se reseña que los pacientes de EL Pampero sucumben entre el hambre y las malas condiciones del lugar y la falta de atención. Desde hace cuatro años no cuentan con un especialista en Psiquiatría, lo cual ha empeorado el estado de los enfermos que constantemente están en crisis y descompensados. De las cinco áreas de atención a los pacientes, solo tres están operativas, mientras que para el suministro de medicamentos e insumos, apelan al apoyo de los familiares de los pacientes que tienen recursos económicos y puedan cooperar. Denuncian que en el nosocomio hay solamente dos enfermeros para atender a una población de 30 pacientes en el área de hospitalización; en la cocina trabajan dos personas por semana. Pero lo más deprimente, según las gráficas, es ver a los pacientes “atados” a sus camas. No hay derecho a que estas cosas estén ocurriendo por la desidia e ineficacia del Estado venezolano.

Crisis en el PSUV-Lara por la derrota sufrida por el buró político de esta organización, ya que estos apostaban y hasta lo expusieron entre su entorno, a la pérdida del actual gobernador de la entidad, al punto que no llegaron a movilizar la maquinaria total, afirmándose que fue público y notorio que YA, Alex y Willy entre otros, dizque se dieron a la tarea de no cooperar con la movilización durante la campaña en las elecciones. Por supuesto, lo ocurrido el 21N ha generado que se haga una investigación y una revisión interna dentro de la organización, donde al final del día se detectaron unos cuantos personajes con títulos universitarios chimbos y también uno que decía que era bachiller y estaba estudiando derecho en la UBV, pues bien aseguran dentro de la organización, que Porky no es ni siquiera bachiller; también se determinó que por lo menos dos de los diputados al Consejo Legislativo del Estado Lara, presuntamente poseen títulos forjados. Por supuesto todas estas informaciones se han estado manejando con la más absoluta discreción, por las implicaciones que tiene; sin embargo, la lógica y la sensatez dentro del mundo de la política, sugieren que la peor decisión que pudiera asumir la dirigencia del PSUV en la región, es permitir que esto quede impune, permitiendo que aquellos sujetos que han vulnerado la confianza que la organización puso en ellos, al postularlos para cargos como legisladores; mientras que si por el contrario se abre una investigación, se determinan las responsabilidades y se aplican las sanciones correspondientes, dejándolos al margen y llamando a sus suplentes estarían dando una demostración que dejaría en evidencia que estos personajes se aprovecharon de la buena fe de quienes honestamente confiaron en ellos, para engañarlos de tan mala manera. Por lo tanto, queda en manos de la directiva del PSUV demostrar que están dispuestos a poner orden en la casa, o actuar como el avestruz enterrando la cabeza en la arena para no ver lo que ocurre a su alrededor, convirtiéndose, de paso, en cómplices.

Como cualquier muchacho mal criado, aseguran que el burgomaestre electo en el municipio Crespo, y que armó tremendo show mediático, ya que no quiso utilizar la banda de la alcaldesa saliente que lo acredita como nueva primera autoridad civil de la Perla del Norte, sino que se mandó a hacer una banda diferente para que se la colocara el presidente de la Cámara Municipal. La situación en la zona ha estado tan tensa que en días anteriores la ciudadana alcaldesa saliente ha estado recibiendo desplantes por parte del nuevo administrador municipal. El personaje al parecer ha asegurado que no quiere trabajar ni quiere ver en su equipo a nadie de la pasada administración y tampoco que nadie que tenga olor a LQ; sin embargo, el personaje dizque es tan corto de mente que no se ha dado cuenta aún que no cuenta con un equipo de personal preparado para ocupar los cargos en la Alcaldía, por lo cual pidió auxilio a Willy, a quien sus colegas le dicen “El ombligo”, todo el mundo sabe dónde está, pero nadie sabe para qué sirve, para que lo ayudara a seleccionar el personal o le postulara personal con experiencia y con las credenciales para trabajar en la Alcaldía de Crespo. Como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, este tipo de problemas se presentan cuando no se seleccionan debidamente los candidatos para ocupar cargos de tanta relevancia, sino que se incorpora a cualquiera que hable bien, pero sin revisar si cumple con los requisitos del perfil que exige el cargo. Por eso siempre hemos sido defensores de las primarias, ya que es la única manera de escoger a los mejores, evitando que ocurran casos como el que hoy se está presentando el burgomaestre electo en Crespo.

Gestión con muy mal estreno. Aseguran que dirigentes políticos de la revolución, al parecer suspendieron el programa de alimentación a tres familias que están en condiciones de pobreza extrema y desnutrición crónica al Oeste de Barquisimeto. De acuerdo con la denuncia, las familias habitan en las comunidades 24 de Julio y Delfín González, respectivamente, por parte de personas que forman parte del Consejo Comunal y UBCH, al parecer única y exclusivamente por razones político partidistas, lo cual quiebra y vulnera el derecho humano a la alimentación que tienen todos los ciudadanos del país, sin distingos de raza, credo o condición social. A una de las familias se le aprobaron dos bolsas de comida y dos bombonas de gas, por tener una niña de tres años y medio con Síndrome de Down y Cardiopatía Congénita; sin embargo, la jefecita de la UBCH decidió dejar sin efecto este tratamiento preferencial por la condición “especial de la niña” y de un plumazo le mandó a eliminar una bolsa de comida y una bombona de gas, sin tomar en consideración que la condición patológica de la menorcita, no ha cambiado. El segundo caso es de una familia que le asignaron dos bolsas por ser muy numerosa y dos bombonas de gas por tener también a un niño menor también con Síndrome de Down y desnutrición crónica. Cuando ambas familias reclamaron por esta discriminación, la señora con apellido de un actor famoso de la década de los 60 y la otra con apellido similar a la entidad regional, les dijeron que era por razones políticas y las calificaron de “guarimberas”. Así que gobernador Pereira a poner orden en la casa.

Aseguran que el flamante secretario general de AD alacrán, al parecer fue defenestrado, como dicen que suerte te de Dios que el saber nada te vale, acaba de anunciar que el guayabo de su remoción, se lo irá a pasar al imperio, teniendo previsto regresar a tierras venezolanas, en febrero del 2022, después de los carnavales. Por supuesto, quisimos indagar cuales eran las razones de este descabezamiento, después que el personaje fue uno de los que más se rasgó las vestiduras en defensa del Indio Berni, a quien defendía a capa y espada y calificaba como su enemigo a muerte a quien osara ofender al Secretario General de la AD alacrana. Pues bien, aseguran que el personaje, quien es muy dado a sacar a pasear la lengua, muchas veces sin darse cuenta a quienes tiene a su lado, en uno de esos arranques de “luna llena” que le dan de vez en vez, dizque comentó que para las pasadas elecciones, el CNE presuntamente le entregó como aporte para el financiamiento de la campaña electoral un monto cercano a los US$ 270.000 para ser distribuido entre las distintas seccionales del país, de manera que cada quien tuviese los recursos necesarios para la ejecución de su logística, movilizaciones, asistencia y alimentación a los testigos de mesas, recursos que supuestamente no rodaron “aguas abajo”, sino que presuntamente se quedaron en el bolsillo del dirigente oriental, quien de paso nunca entregó cuentas de la distribución hecha de tales recursos. Cuando estos cuentos e historias llegaron a los oídos del jefecito alacrán, éste montó en cólera, vociferó, pateó y dijo que no quería saber más de este personaje dentro de la espuria organización. Por supuesto hay una decisión del TSJ que establece que no se puede destituir a ningún dirigente a militante de AD sin las debidas justificaciones, así que la procesión va por dentro.

Pero la cosa no se queda allí, sino que circula una comunicación, atribuida al CEN-AD Alacrán en la que el organismo de dirección, después de una serie de considerandos, acuerda: “ De acuerdo con nuestras disposiciones estatutarias, ratificar la autoexclusión de nuestra organización partidista al exdirigente de AD Henry Ramos Allup; rechazar su actitud de odio y división , que ocasionó la pérdida de importantes gobernaciones y alcaldías de las fuerzas opositoras del país; rechazar la conducta divisionista del ciudadano Henry Ramos Allup, que imposibilita el apoyo de Acción Democrática a un acuerdo unitario para la próxima elección del gobernador de Barinas a realizarse el 9 de enero de 2022; repudiar categóricamente su lenguaje abusivo y violento contra las mujeres, lo cual ha sido público, notorio y comunicacional, en particular contra Lady Gómez Gobernadora 2017-2021 del estado Táchira, con quien nos solidarizamos ante estas indebidas agresiones; declarar la amnistía a todos aquellos compañeros y compañeras que fueron expulsados por el ex compañero Henry Ramos Allup, e invitarlos a participar en el proceso de inscripción y recenso que se iniciará a partir del mes de enero del 2022, de cara a las elecciones internas que se realizarán en el primer semestre del próximo año; queda a cargo del Secretario General Nacional compañero Bernabé Gutiérrez, darle la divulgación debido cumplimiento a la presente resolución. “ Por una Venezuela libre y de los Venezolanos”. Comité Nacional de Acción Democrática. La pregunta que hoy se hacen los adecos romuleros, aquellos que comparten el criterio de “que adecos es adeco hasta la muerte”, los que defienden el “We will come back”, tiene el indio Berni, después de los números obtenidos en las últimas elecciones, tiene el suficiente poder político dentro de la organización, para llevarse en los cachos a HRA y todo lo que el y sus seguidores representan dentro del Partido del Pueblo. Amanecerá y veremos.

Circula por las redes sociales un audio que es verdaderamente grotesco, además pone en evidencia la mediocridad de los criterios que tiene en su mente el dirigente político del PSUV, a quien no vamos a identificar, sino que les transcribiremos el contenido del audio, para que vean en manos de quien está la dirigencia política revolucionaria. Comienza su exposición el personaje expresando: “Hemos estado revisando las nóminas, cargos 99 de confianza de todos los ministerios y de los organismos del estado, carajo y no se puede hacer una revolución con escuálidos dirigiendo las instituciones del Estado, una revolución se hace con revolucionarios, con revolucionarias, con gente que esté resteada, con gente que le duela la patria, ayúdennos camaradas, dónde esté un escuálido dirigiendo un cargo, denúncienlo, denúncielo el pueblo revolucionario, ya basta de pensar que porque la persona es Ingeniero y tiene cinco postgrados y una maestría y un doctorado, pero es escuálido y si es escuálido, esos cinco postgrados y el doctorado los usará para fastidiarle la vida a nuestro pueblo, no permitan, ayúdennos, yo les prometo que nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela vamos a hacer lo que tengamos que hacer, para que los cargos de dirección estén a la orden de verdaderos revolucionarios y revolucionarias, cada paso de desestabilización que haga la derecha, nosotros tenemos que profundizar la revolución bolivariana, socialista y chavista, sin miedo, sin chantaje, no le debemos tener miedo a nadie, lo decía nuestro comandante Ch… ¿hay alguien que tenga miedo? Si hay alguien que tiene miedo apártese y dele paso a alguien que no tenga miedo y esté dispuesto a enfrentar a la derecha burguesa, apártese, póngase la mano en el corazón y diga, yo tengo miedo, aquí nosotros no vinimos a traicionar al pueblo, vinimos a hacer una revolución junto a Chav., junto a M.. y junto al pueblo”. Solo hay un personaje en el PSUV capaz de expresarse de esta manera. Adivina adivinador.

Tenemos que alertar nuevamente en torno a lo que viene aconteciendo en la Alcaldía del Municipio Urdaneta del estado Lara, uno de los municipios que esta en peores condiciones, debido al presunto manejo fraudulento de los recursos en forma continuada durante los casi 18 del burgomaestre saliente; sin embargo, lo que tiene a la comunidad con los pelos de punta, es que el nuevo burgomaestre, sin ninguna experiencia en gestión pública, en administración, pretende ratificar a los directores que fueron responsables directos de que Urdaneta tenga el menor nivel de acceso a los servicios públicos, en relación con los otros 8 municipios de Lara, los directores a ser ratificados son el de Presupuesto, Finanzas, Catastro, Hacienda, Sala Situacional, Recursos Humanos y el Director del Depósito municipal, o sea toda la gente de confianza del burgomaestre saliente, quien seguiría mandando por mampuesto en la Alcaldía. Afirman que la Alcaldía se entrega desmantelada, aires acondicionados, cableado, escritorios desaparecieron; bienes inmuebles dizque fueron adquiridas con recursos de la Alcaldía y entregadas a particulares, el municipio está quebrado, lo que amerita una investigación inmediata, que el nuevo alcalde aún no ha solicitado, con lo cual estaría incurriendo en complicidad, primero al ratificar a los directores que supuestamente deberían ser investigados por la Contraloría Nacional esta serie de abusos que lesionan la condición humana. Bueno, pero como éramos pocos, parió la abuela. En efecto, al parecer el ex burgomaestre de Urdaneta habría sido “pillado” junto a otras personas sacando de un galón propiedad de la Alcaldía, en el caserío Agua Buena, parroquia Liquilique , retirando un gran lote de juguetes que estaban allí desde el año pasado, según los testigos, allí se localizaron los mejores juguetes bicicletas, monopatines, y quienes lo descubren son las personas del entorno del nuevo alcalde, de tal manera que el caso de Urdaneta perfectamente pudiera estar en el libro de récord Guinness. Le tenemos una lupa encima, vamos a ver qué pasa.

Gobernador los pobladores del caserío El Rosario y Quebrada Grande de Carora, le hacen un llamado para que Hidrolara les surta de agua a través de camiones cisternas, denuncian que tienen alrededor de 4 años sin el servicio, ni por tubería ni por cisternas, cuando les enviaban agua a través de la alcaldía tenían que pagar entre 7 a10$ por mil litros de agua, sino tenían que cargar desde una distancia de 3 kilómetros y se trata de gente mayor cuyos cuerpos no soportan este tormento: han hemos acudido a Hidrolara y allí les informaron en varias ocasiones que los camiones fueron retirados de Carora para ponerles cauchos y hacerles mantenimiento, de esto hace mucho tiempo, antes les llegaba agua por tubería, han solicitado que les inspeccionen y no son escuchado, el gober debe revisar la gestión del jefe operativo, el cual al parecer solo está pendiente de ser dirigente político y no de resolver la problemática, de la zona; los líderes políticos de estos sectores tampoco resuelven nada a favor de las comunidades. Asimismo, los consejos comunales del Empedrado, Pie de Cuesta, Rio Tocuyo y Pueblo Aparte en Carora, se han dado a la tarea de amenazar a quienes votaron en contra del PSUV, en varios sectores habían cancelado las bolsas de alimentación y las manzaneras se han negado a entregarlas, lo que constituye un robo descarado y una violación a los derechos fundamentales de cualquier ser humano, atención @tarekwilliamsaab, reportan nuestros corresponsales de las tierras del Morere totalmente desasistida y con muchas esperanzas puestas en el nuevo burgomaestre, quien tiene el resto de rescatar la ciudad.

Las comunidades de Barquisimeto, Urdaneta, Quibor, El Tocuyo y Carora insisten en hacer el llamado de atención al gobernador Pereira para que revise la gestión de quienes ocupan la hidrológica desde hace cuatro años, el deterioro de los equipos se aceleró ya que cualquiera le mete mano, colocan piezas viejas o reconstruidas, muchos equipos se han quemado, otros yacen en el fondo de las perforaciones dejando a numerosas familias sin agua, no han terminado de reparar cuando de nuevo anuncian que el equipo se detuvo, o que se quemó, revise antes de rectificar a los jinetes del apocalipsis en el que se ha convertido esta empresa de servicios, le mienten descaradamente cuando le dicen que todo está funcionando, la distribución del servicio de agua, cada día es más deficiente, allí tiene a los culpables el antes presidente y ahora vicepresidente, el exsindicalista quien nunca ha visitado las delegaciones, el deterioro de la infraestructura también es visible y palpable en las delegaciones, plantas y estaciones, las reparaciones de los equipos son mal hechas, no han terminado de instalarse cuando de nuevo están fuera de servicio, no disponen de personal capacitado y le caen a mentiras, visite las delegaciones y compruebe la veracidad de la denuncias. Usted fue elegido para gobernar al estado Lara en su totalidad,. deslástrese de muchos incapaces que están en la dirección de hidrobarro, contrate personal que le aporte soluciones; muchas comunidades de la región pasan hasta 40 días o más sin servicio de agua y tienen comprar a los cisterneros a precios dolarizados, ¿Será que allí también existe un negocio redondo?.

Claman los caroreños para que sean retirados de las bombas de gasolina, los militares quienes aparte de la pendanteria y la grosería, con la que tratan al público, dizque les gusta humillar a mujeres y hombres, hay un fulano comandante del ejército cuyo apellido comienza por la B, el cual se cree dueño y señor de todas las estaciones de servicios existentes en la ciudad, afirman los testigos que es tal el descaro por obtener los verdes, que en oportunidades él mismo despacha y controla con cuadernito en mano, “le gusta comer solo” comentaron unos dirigentes de la JPSUV que observaban como el militar se mofaba a de ellos. A poposito, un verdadero desastre recibió el alcalde Javier Oropeza, la ciudad destruida sin aseo, los informales en las avenidas principales, calles llenas de huecos, la alcaldía desvalijada por algunos exconcejales los cuales se robaron aires, computadoras, mesas, cuadros, archivos, el parque automotor en el suelo y eso solo fue una mirada rápida el dia miércoles, falta esperar conque otras sorpresas se consigue durante las próximas semanas. Lamentable la ausencia del ex burgomaestre Edgar Carrasco de la toma de posesión de Oropeza, dijo el diputado Guillermo Palacios que no dio la cara por cobardía y por tanta corrupción.

A última hora nos alertan sobre una posible “estampida” en el partido Avanzada Progresista del estado Lara, ya que al parecer muchos de los dirigentes de cansaron de ver convertida a la organización en un clan familiar y aseguran no estar dispuestos a seguir siendo ninguneados, cuando son ellos los que hacen el trabajo de patear las calles, recorrer los barrios y municipios, contactar a la gente, por lo que estiman que merecen un mejor tratamiento de las altas esferas de AP. Aseguran que Mario Perdigón presentó su “renuncia irrevocable”, lo que constituye un duro golpe para el sargento de Nirgua, ya que fue durante muchos años, su mano derecha, el hombre de confianza, pero al parecer también se cansó. Aseguran que junto con Perdigón muchos dirigentes altos y medios de la organización también dejarán la peluca, lo que pareciera indicar que las cosas, no le están saliendo nada bien al paisano, en el TSJ como era de esperarse no le pararon ni media bola al escrito solicitando la repetición de las elecciones en Lara, porque el candidato Luis Florido estaba inhabilitado y se presentaba un a situación similar a la de Barinas, pero allí le dijeron, tienes razón, pero vas preso. El caso de Barinas es de alta política, el régimen no quiere permitir que lo despojen del bastión barinés que estuvieron controlando durante 22 años y que están viendo como están ahora más cerca de perderlo, porque la gente se cansó de la actividades atrabiliarias de la familia del comandante galáctico y han demostrado que no están dispuestos, a seguírselos calando. Así que el 9 de enero, podría convertirse en una fecha histórica para Barinas.

