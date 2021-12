40 comunidades de Barquisimeto y Cabudare se manifestarán el próximo 14 de enero por el derecho al agua #17Dic

40 comunidades de Cabudare y Barquisimeto elevarán sus voces el próximo 14 de enero, día en que tradicionalmente se celebra la procesión de la Divina Pastora, para hacer un llamado a los entes correspondientes a garantizar el suministro de agua.

La actividad denominada “Clamor a la Pastora, agua y derechos humanos”, contará con el respaldo de la Red de Derechos Humanos de Lara, de la cual forma parte el sociólogo Nelson Freitez, quien indicó a Elimpulso.com que desde la institución acompañan esta iniciativa de la sociedad civil.

“Estamos respaldando la actividad del 14 de enero, donde unas 40 comunidades saldrán a las calles desde sus sectores en Cabudare, así como en el este, oeste y centro de Barquisimeto. Se va a trabajar para producir esa articulación el día de la Divina Pastora, a las 10 de la mañana. La idea es que salgan en las 40 comunidades pidiendo a la Virgen la fuerza para lograr una mesa técnica permanente por el agua”, declaró Freitez.

“Estamos plenamente vinculados al liderazgo comunitario del suroeste de Barquisimeto, hemos tratado de promover el vínculo entre grupos de expertos y técnicos del Colegio de Ingenieros con líderes comunitarios”. añadió.

A juicio del defensor de derechos humanos es “grave” que el Estado venezolano no garantice el servicio de agua a la población.

“Esto es gravísimo porque un Estado que debe garantizar los medios, bienes y servicios para que la población mantenga su salud y vida, no solo no los garantiza sino que es insensible e indiferente a la protesta y a la exigencia que la comunidad hace, viola el derecho humano al agua y a su vez trata de intimidar a la comunidad para que esta no ejerza el derecho que tiene a la manifestación pública”, aseveró.

Recordó que durante el primer semestre del año 2021, Lara fue la entidad con mayor número de protestas públicas de calle.

“En el primer semestre del año 2021 Lara fue la primera entidad con mayor número de protestas públicas de calle con 283 manifestaciones, y más del 70% fueron por servicios públicos principalmente por el agua potable”, dijo.

Por último, señaló que “la necesidad de agua es constante e Hidrolara no responde, solo ofrece promesas”, concluyó.

