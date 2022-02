VIDEO Apucla denuncia suspensión de salarios a 38 profesores #16Feb

La Asociación de profesores de la UCLA (Apucla) denunció este miércoles la suspensión del salario a 38 profesores del Decanato de Ciencias y Tecnología de esta casa de estudios, acción que, aseguran, se realizó sin seguir los canales legales.

La presidenta de Apucla, Deborah Velásquez, expresó que esta acción sucedió luego de la designación de las nuevas autoridades de la UCLA y estuvo dirigida al personal que se plegó a la medida que tomó la asociación para recordar que no están dadas las condiciones para retomar clases presenciales en esa universidad.

«Nos sorprende que pese a que esta es una información pública y notoria, se dió la suspensión del salario a 38 profesores y no se renovó el contrato a personal jubilado activo, una figura que existe en la universidad», sostuvo Deborah Velásquez.

Afirmaron que esta situación ocurre con profesores del decanato de ciencias, desde la segunda quincena del mes de diciembre de 2021, sin que las actuales autoridades de la UCLA se hayan manifestado al respecto.

«Los profesores no nos estamos negando, es que no hay condiciones. En este momento estamos en la orfandad, estamos recibiendo migajas que no nos garantizan la calidad de vida. No hay seguridad social para los profesores. Se muere un profesor y no hay como pagar un sepelio». Deborah Velásquez, Presidenta de Apucla.

Según informó Apucla, actualmente Edgar Alvarado es el Rector encargado y la Secretaría General de la UCLA se designó a Edgar Rodríguez.

Los hechos

La profesora Ninfa Barón, una de las profesoras afectadas, relató que antes de que ocurriera la suspensión del salario, ellos habían explicado a través de un documento que sus condiciones no les permitían dar clases a distancia, entre ellas la falta de internet por fallas de sus proveedores de servicio, la falta de computadoras o teléfonos con los que pudieran conectarse, sin mencionar la poca capacidad adquisitiva que les permite el salario que devengan como profesores universitarios.

Sin embargo, expresó que en su caso, a finales del mes de diciembre su proveedor de internet mejoró el servicio y ahora puede reincorporarse; no obstante ya no persibe su sueldo. «Aunque estamos dando clases no percibimos salario y no hemos recibido información por parte de las autoridades de la universidad», sostuvo.

Pese a ello, siguen existiendo casos de profesores que no tienen las posibilidades de reincorporarse a clases, sin mencionar que en las instalaciones de todos los decanatos de la UCLA no hay servicios básicos ni condiciones mínimas para reincorporarse.