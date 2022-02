VIDEO Vicepresidenta de Colombia: No tenemos la capacidad de seguir asimilando a nuevos migrantes venezolanos #16Feb

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, manifestó este miércoles ante la Organización de Estados Americanos, que su país «no tiene la capacidad» de seguir «asimilando» a nuevos migrantes y refugiados venezolanos.

«Significa un esfuerzo enorme acoger 1.8 o 2 millones de venezolanos como lo ofreció el presidente Duque, pero es algo desproporcionado, son casi el 30% de migrantes venezolanos que han salido de ese país», dijo.

«La pregunta es ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿Sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?, ¿Cómo poder entonces asimilarlos?, ¿Quién va a hacerlo?, Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes y refugiados provenientes de Venezuela», añadió.

En este sentido, la vicepresidenta colombiana pidió a los países de la región trabajar en conjunto para «encontrar soluciones que sean comunes ante estos flujos migratorios».

«Debemos aplicar dos principios, primero un principio de humanidad, son personas que están tocando nuestras fronteras en una situación muy dolorosa, pero también el principio de corresponsabilidad entre los Estados, no podemos cerrar los ojos y mirar a otros lados. Tenemos que ser corresponsables entre nosotros y apoyarnos», indicó.

Durante su intervención, Ramírez señaló que «hoy la migración tiene un nombre: Venezuela», al recordar que son casi 6 millones de refugiados que han salido de Venezuela, citando cifras de ACNUR.

«Para Colombia ha implicado un gran desafío este Estatuto de Protección Temporal porque, entre otras cosas, fue una decisión que se tomó cuando a penas estaba comenzando una pandemia sin precedentes, por lo que considero que es mucho mas meritorio que nuestro país haya tomado esa decisión justamente en esas circunstancias», concluyó.