Manuel Galíndez: «En tres meses de gestión de la gobernación de Lara solo un 30% de la infraestructura escolar funciona» #7Mar

«Solo el 30% de la infraestructura escolar del estado Lara funciona, lo cual evidencia el fracaso de la nueva gestión de la actual Gobernación del estado Lara a 3 meses de haber asumido el poder, sin mencionar otras situaciones como el deterioro del sector que abarca a los trabajadores de la educación por los salarios de miseria y la pérdida de beneficios que han deteriorado la calidad de vida».

Las anteriores declaraciones pertenecen al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela, FENATEV, profesor Manuel Galíndez, quien señaló que el 70% de la infraestructura educativa en sus diferentes niveles se encuentra en situación deplorable e inoperativa y poco o nada hacen las autoridades regionales para recuperarlas.

Y no es solo el mal estado de la planta física de las instituciones educativas, pues la falta de agua en las escuelas y liceos traen además problemas de índole sanitario que afectan tanto al personal que labora en los planteles como a los estudiantes, señaló el profesor Galíndez.

Otra irregularidad que se ha percibido en estos tres meses de gestión, es que a falta de gas y suministro de alimentos, los comedores escolares han dejado de funcionar y ya no se les brinda comida a los niños en los planteles.

«No se volvió a surtir de gas doméstico a los planteles escolares porque la Gobernación no volvió a mandar las bombonas para las cocinas y por eso los comedores no volvieron a funcionar«, dijo a la vez que manifestó que ante esa carencia muchos representantes de bajos recursos no volvieron a mandar a sus hijos a las escuelas al no tener garantizada la alimentación.

Señaló Galíndez que muchos de estos niños han abandonado los planteles porque tienen que ayudar a sus padres trabajando para llevar el sustento a sus hogares, situación que es bastante lamentable.

En cuanto a la situación de los trabajadores educativos en estos 3 meses de gestión, señaló el presidente de FENATEV que la Gobernación mantiene múltiples deudas desde el año pasado y que los salarios siguen siendo pírricos.

Dijo, que docentes y demás trabajadores del sector educativo se han visto desprovistos de beneficios como el HCM. «Inventaron un Servicio de Atención Médica que no existe porque lo que hacen es enviar a los pacientes al Hospital Central Antonio María Pineda o al Hospital Luis Gómez López y no los atienden».

Los trabajadores de la educación -continuó- han perdido todo, el seguro funerario no cubre lo suficiente y los deudos tienen que pagar las diferencia del uso de las salas velatorias y los traslados entre municipios.

En el caso del IPASME, de los 3 institutos que existen en el estado Lara (Barquisimeto, El Tocuyo y Carora) lo que existe es la estructura porque ya no hay servicio de obstetricia, traumatología, odontología, etc. «Los han convertido en sedes del partido de gobierno».

Dijo para culminar, que en lo que respecta al sistema salarial, no se justifica que un docente de más de 30 años de servicio con post grado y maestría tenga un sueldo de 100 Bs. mensuales.

«El Gobierno tiene 3 deudas acumuladas. Deben el aumento salarial de agosto de 2021 y la diferencia del último mes de aguinaldos Igualmente se adeudan 46 bolívares del bono de alimentación y transporte acumulados desde agosto de 2021, hace 7 meses y ni hablar de la deuda con los jubilados.

En fin, la situación de los educadores no ha mejorado en lo más mínimo en estos tres meses de gestión de las autoridades electas en los comicios de diciembre de 2021, pues no cuentan con instalaciones óptimas ni salarios dignos para trabajar.