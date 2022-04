OPINIÓN Morada en las Lomas del Mirador (Parte 1) #4Abr

A mis hermanos Nell, Vo y primos Magoo, Charlitros+ y Olga

La vida es como una taza de café.

Todo está en cómo la preparas,

pero sobre todo en cómo la tomas.

Anónimo

La amistad es como el café, una vez frío nunca

vuelve a su sabor original, aún si es recalentado.

Kant

Una buena taza de su negro licor, bien preparado, contiene

tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta.

Rubén Darío

∙ Entre el Cafetal y los Palos Grandes

El término Cafetal siempre me llamó la atención porque suponía el negrito oscuro y ardiente cafecito que bebía papá Peppino todas las tardes en la fuente de soda del portugués Manolo (portu) en la esquina de la 4ta Avenida de Los Palos Grandes, donde el luso vivía frente al negocio siendo ejemplo de buen vecino del municipio Chacao jurisdicción que día a día iba dejándose ver por gestiones correctas con empleados mejor conducidos que fueron dirigiendo el distrito con superior intendencia y diseñando servicios públicos más eficientes

El Cafetal era otra de esas comunidades emergentes, y una de las tres (3) parroquias del municipio Baruta del Estado Miranda absorbido por la gran Caracas que se expandió e incorporó zonas aledañas como Chuao, Santa Sofía, Lomas del Mirador, San Luis, Santa Marta, Los Naranjos, Macaracuay, entre otros. La urbanización del territorio en que hoy se encuentra fue iniciada en los años setenta del Siglo XX; posterior a la urbanización de los territorios Las Mercedes, la construcción de la autopista de Prados del Este y el comienzo del proyecto de construcción de la Universidad Simón Bolívar.

Las primeras urbanizaciones fueron Santa Marta, Santa Sofía, San Luis, y Santa Paula. Ulteriormente fue Cerro Verde y Los Naranjos, aunque esta última no pertenece a Baruta sino a El Hatillo. Hasta 1989 formaba parte del entonces Distrito Sucre del Estado Miranda. Ese año con la nueva división político-territorial estadal pasó a formar parte del Municipio de Baruta. Limitando al norte con los municipios Sucre y Chacao, al este con el Municipio Sucre, al sur con el Municipio El Hatillo y al oeste con las parroquias Nuestra Señora del Rosario y Minas de Baruta. Conserva una superficie aprox. de 9 km2.

Hoy está conformada por Chuao, Boulevard Raúl Leoni, ​Santa Clara, Llano Verde,​ Lomas de Chuao, Lomas del Mirador, Mirador, Santa Sofía, El Cafetal, Caurimare, Tepuy, Santa Marta, San Luis, Sta. Paula,​ Vizcaya, Colina de Tamanaco, Alto Mirador, La Peña, Lomita de Chuao. Policlínica Metropolitana, Centro Comercial Plaza Las Américas.

Cumplida la efeméride del GPS y zonas circunvecinas, el cafecito de papá quedaba captado con el callejón ciego que irrumpía como cauce de río caudaloso atestado de autos sentados al orillo dejando un solo canalete de circulación vehicular. Los carros quedaban aparcados gracias al riesgo de “quien se va de villa, pierde la silla”. Y la función verdadera de los vehículos era complicar la gritería del juego de pelotica de goma en la calleja ciega.

Mientras Peppino, luego del renegrido místico, compraba cachitos de hojaldre de jamón y/o requesón para la familia (4+él) en la panadería de la 3ra. Av. Tan exquisitos que crujiente se desasían en el paladar con el café con leche que mamá Carmencita del Toboso (como llamaba tía Rosita a su hermana, aludiendo a Dulcinea del Toboso de Don Quijote de la Mancha), nos ponía para el desayuno junto a los manjares de papá de la panadería.

Ordeñar la memoria no fue nada fácil. Y era peor si ordeñabas la de otro. Imagino a Papá en aquella Caracas de los setenta. Tiempos difíciles pero tiempos históricos. La Fania All Stars se presentaba en el nuevo Circo. El fenómeno de la Salsa brotaba junto al boom de Beatles y Rolling Stones. A los 14 años la vida era confusamente simple. La experiencia del bar gay había quedado marcada a hierro y fuego. No queríamos nada con maricones ni bichos raros. Lo que no sabíamos era que bichos raros hay por todas partes como arroz, por eso dicen que se perdió esa cosecha. Hay en las nuevas generaciones el puto(a) como sorgo.

El mismo portu tenía un carácter extraño. Era diligente pero cara de rabo amarrado. Era de eso tipos con los que no juegas tocándole las nalgas. O deberle dinero. El portu tenía paisanos en las cuatro esquinas. El de abastos de víveres y otro debajo de su piso con una venta de jugo-frutería llamada “La Ciruela”. Papá era residente diario de este local, amén del cafecito caliente como pa´pelar pollos.

El periódico lo compraba en la librería, también en la esquina de un edificio junto a la ferretería de otro portu en la misma esquina. Parecía una broma lusitana de 4 esquinas, pero no era broma, era la vida cuadrando la existencia en cada costado, en todo crucero, en cada canto, donde a todos, en un abrir y cerrar de ojos, se nos acaba el tiempo, el de uno o el de los de uno y el de tantos; tal vez nada es más tenebroso y desesperante que sentir la pérdida de un pariente o un amigo; esos que siempre están al cruzar el costal de tu tiempo.

Quiero ir con calma porque hay cantidad que decir y con tan poco cómo decirlo. Se habla del blanco del papel pero ¿qué hay de la memoria en blanco? Los años van borrando los recuerdos y lo malo es que tiende a modificarlos y perturbarlos. Un recuerdo siempre es dicotómico, tiene otro que recuerda con diferente matiz y distinto significado. Para papá, el jugo de fruta, el cachito, el café y el periódico eran recuerdo ordinario, común, para mí era el anuncio de un universo de cuatro mil aristas. Por eso se dice que la vida nos pasa con el cristal con que la vemos, el mismo cristal con el que siempre estrellamos, tarde o temprano.

El cristal de la savia de los setenta (70) fue frágil. Pasaba una década que sellaba un antes y un después en la historia contemporánea. El mundo hippie desafinaba con la guerra en Vietnam y también los poderes enfrentados por la guerra fría y la intimidación nuclear. Para un muchacho pensar en esfumarse todo el mundo, revolcaba hasta la alucinación más escalofriante. Una experiencia ácida, lisérgica. En dos palabras, un corte de nota total…

El terremoto del 69 estaba fresco, y el polvo de los edificios aún se aspiraba en el aire, en la mención de los parientes, en el caos de los idos para siempre, industriosos en el alma quebrada del deudo por nostalgias amontonadas y melancolías inmortales. Es demasiado camisón pa Petra (que no p’al Petro) diría mi abuela si estuviera vivita y coleando, pero a dios gracia el sereno se la llevo a tiempo para salvarla de percibir el calorón rojo rojito del infierno venezo-landro.

Historiografía de La Década Travolta

Basados en los acontecimientos, la década de los setenta fue decisiva en los puntos de inflexión álgidos en la tradición del siglo XX. Para 1971, entre otras cosas que seguro se me escapan, los muertos de hambre de Bangladesh declaran su independencia. En tanto que dictadores africanos aparecen en escena. Idi Amin Dada toma el poder en Uganda hasta que es derrocado por fuerzas de la coalición, mientras nace en Uruguay el Frente Amplio algo así como el Sendero Luminoso del Perú, esa fuerza revolucionaria de corte sucialista, con muy poco de social y mucho de beligerante per sé. Por otro lado en ciencia y tecnología se ponía en el mercado el primer microprocesador “Intel 4004” y la URSS lanzaba la primera estación orbital espacial Saliut.

Jim Morrison, líder de la banda The Doors fallece en 1972 de sobredosis y junto a Janis Joplin y Jimmy Hendrix se convierten en el triángulo de muertos famosos del siglo xx para la música próspera del rock & roll. La defunción se sitúa en el templete de las noticias con el «Domingo Sangriento» en Irlanda del Norte y en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde el grupo terrorista palestino Septiembre Negro provoca la muerte de (9) nueve atletas israelíes y un fuerte sismo de 6.2 destruye parcialmente la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, alrededor de la medianoche del 23 de diciembre; mientras tanto, el caso Watergate y la nariz de Pinocho del presidente Richard Nixon engorda con sus declaraciones de “a confesión de parte relevo de prueba” y desde entonces es la caricatura de ese momento emblemático que rompía record de taquilla noticiosa. Luego, la tecnología aprovechaba la inestabilidad del marcado introduciendo al mercado luego del procesador Intel 4004 la primera videoconsola casera Magnavox Odyssey.

El primer lustro de la década Travolta sacudía al compás de la música disco. De la misma forma la melodía política se mudaba por segundos al continente americano. Pero en el medio oriente, la Jihad religiosa intensificaba la guerra entre Israel y los países árabes. La paz se hace esquiva en el mundo y en especial en América del sur y del norte. Se intenta el tratado de concordia entre Americanos y Norvietnamitas con la operación Homecoming que representaba el repliegue de fuerzas estadounidenses de Vietnam. Y al sur de américa la paz es una entelequia. Los golpes de estados toman las marquesinas de las noticias.

El 27 de Junio de 1972 sobreviene el Golpe de Estado en Uruguay por parte del presidente Juan María Bordaberry. Y el 11 de septiembre, [Finaliza la construcción de las Torres Gemelas de Nueva York (Minoru Yamasaki) la misma fecha 11-S que fueron siniestradas], el general Augusto Pinochet da un golpe de Estado en Chile para derrocar al gobierno de Salvador Allende, instaurando un régimen que duraría hasta 1990. Mientras un dictador populista asolapado de demócrata Juan Domingo Perón es reelegido por tercera vez presidente argentino junto con Mª Estela Martínez de Perón. Y con los golpes de estado, no faltó nunca el golpe a la vida y asesinan al cantautor chileno, Víctor Jara y al presidente del Gobierno Español Luis Carrero Blanco en Madrid, por la organización terrorista ETA.

La tonada diplomática y petrológica no podía dejar atrás su protagonismo experto que se refleja en dos circunstancias óbice de la situación de la década Travolta. Ingresa a la CEE la trinidad caucásica: Reino Unido, Dinamarca e Irlanda al mismo tiempo que estalla la Crisis del Petróleo con la OPEP interrumpiendo el suministro del petróleo. La naturaleza y el arte nunca quedan a la zaga y en ese lapso se inaugura la Ópera de Sídney. Mientras el 28 de agosto, la población mexicana de Puebla y Veracruz son sorprendidos por un sismo de 7.3 obrando graves daños, siendo ciudad Serdan el epicentro.

El año 1974 empieza brincando charcos venezolanos con el “hombre que sí camina” Carlos Andrés Pérez juramentado tras ser electo en sufragios presidente de Venezuela. Y Richard Nixon se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en presentar su dimisión debido al escándalo Watergate, heredero fue Gerald Ford. Fallece el presidente Juan Domingo Perón y asume María Estela Martínez de Perón la primera presidenta mujer de una república del mundo. Al final de 1974 se hace hallazgo de los guerreros de terracota, el ejército funerario más grande jamás encontrado en la historia de la arqueología, en Xi’an (China).

Finalizando el lustro 70-75; fallece Francisco Franco; sucediéndole Juan Carlos I, rey de España. También cae Saigón y Vietnam del Sur se rinde a Vietnam del Norte. Y se funda Microsoft. Lo que haría un cambio radical hasta estos días del Siglo 21. Para 1976, es nacionalizada la industria del petróleo en Venezuela. Se funda la entidad comercial de computadores Apple Computer y se crea Cray-1, la primera supercomputadora. Derrocan a Isabel Perón un 26 de marzo y se inicia el auto denominado Proceso de Reorganización Nacional Argentino la dictadura cívico-militar que gobernó hasta 1983. Muere Mao Zedong líder supremo de China.

En 1977 el demócrata Jimmy Carter toma la silla oval como presidente de Estados Unidos y la UCD de Adolfo Suárez gana las primeras elecciones democráticas en España. En Washington firman los Tratados Torrijos-Carter para devolución paulatina a Panamá de las instalaciones del Canal de Panamá.

El mundo seguía bailando y a todos la historia nos cruzaba como neutrinos sin saber que todo eso sucedía dándole giros (o spin) imponderables e inesperados a la vida. La edad inocente siempre aparece deshabitada. Es como un bol de café, escuché un día, sólo puede usarse cuando está vacía… La rutina llenaba la insoportable levedad del ser. Era natural la inquietud. Leer, nadar, se hicieron rutina edificante. La natación permitió la salud necesaria para ir tras la formación y leer permitió suscribir sin venia el pandemonio de las vicisitudes del ser, estar y existir en una colectividad balanceada con desbalanceo. Un ad absurdum.

La Quinta Moravia cambió de sede a la comunidad del Cafetal y fue levantada en la colina, justo en la primera curva coronando la ruta a la Urbanización Lomas del Mirador. Diseñada por el tío Arq. Américo Faillace, profesor emérito, 3 veces decano de la Facultad de Arquitectura de la UCV; toda una historia aparte que se cuenta con tinta y linaje y con la mención de gente que marcaron hitos en el desarrollo arquitectónico y del urbanismo local. El intríngulis enseña la inapreciable ética y nobleza del profesional excepcional, no importa el período aciago o el territorio de la nación que tocó aporrearlos. Hombres como Carlos Raúl Villanueva, Guinand Baldó, Fruto Vivas, Nelson Douahí, Legorguru, Tenreiro, entre tantos otros…

Los ochenta se acercaban con todas las máculas de los setenta. La Fania se habría presentado en el coso del Nuevo Circo en un festival de drogas y libertinaje donde aparecía en un primer plano Magoo como un vampiro chupando salsa dura de los verdugos de la charanga, el guaguancó, el son montuno, las descargas etcétera. Lavoe, Barreto, Pacheco, Cachao, y un montón de estrellas del movimiento salsero. De muchas formas la música disco le salió al paso a la salsa con el gran Travolta y la neo-melomanía alzaba su vuelo.

MAFC