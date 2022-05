COLUMNA El rincón de los miércoles #4May

Todos los indicadores económicos de los cuales habla prensa especializada son coincidentes en revelar la difícil situación por la cual atraviesan los venezolanos y no dudan en responsabilizar al gobierno nacional de los bajos salarios que reciben para cubrir la llamada cesta básica y el grosero aumento de los precios que atentan contra los sectores más vulnerables del país. No es cierto lo de la reactivación de la cual vienen presumiendo. Está a la vista cómo los artículos de primera necesidad suben ante una incontrolable inflacionaria que pesa como un fardo ante el débil ingreso de los salarios que no permite mejorar la vida de la clase más necesitada, que debe luchar contra una galopante especulación a la hora de ir al mercado, un lugar donde nunca compran los jerarcas del régimen…….UN LARENSE está entusiasmando a los directivos de los Piratas de PIttsburgh, según publica Juan Vené en su crónica diaria. Se trata de Diego Castillo, quien juega segunda base en el equipo grande. Tiene 24 años, quien en los entrenamientos bateó para 350 de average con seis cuadrangulares y 12 carreras impulsadas. El mánager de los Piratas tiene una gran confianza en el barquisimetano que recién comienza en las Grandes Ligas……

II

MADRID: Todo comenzó en 1932 cuando el Real Madrid aparece en escena para iniciar una historia propia como un equipo de fútbol de la primera división y comienza a sumar títulos hasta sumar 35. Ha pasado ya mucha agua bajo el manzanares, el río que cruza la hermosa capital española, gracias a una serie de acontecimientos que van sucediendo en una organización que tiene una filosofía deportiva que va moldeando progresivamente su carácter. Hoy los madridistas en todo el mundo suman millones y seguimos contando, no solamente victorias, que son muchas, sino galardones que visten de gala las vitrinas del mítico Santiago Bernabéu, escenario mayoritario de las grandes conquistas, como las de este fin de semana pasado pasado cuando de nuevo se repite la historia que se escribe con letras de oro. Solo esperamos sumar el trofeo mayor en los próximos días para sentirnos más orgullosos de seguir con la máxima idolatría merengue que ya no nos cabe en el pecho, Hala Madrid.

III

Hace cinco días nos pusimos en las manos de un grupo de médicos para solventar un problema que nos preocupaba. Son todos muy jóvenes,uno que otro veterano, pero todos formando un equipo de cardiólogos a quienes tenemos que rendirle nuestro eterno agradecimiento y admiración como profesionales. Ese equipo forma parte de Ascardio,institución fundada también por médicos con una brillante trayectoria y una vocación de servicio a toda prueba. Ascardio ha sido, como lo he dicho en muchas oportunidades, una buena idea con centenares de servidores públicos cuyo interés por la salud de los barquisimetanos, y los que llegan desde todas partes, una solución para los menos favorecidos y una ventana abierta a la ciencia,donde se trabaja con una desbordante acción renovadora de la salud de su agradecido pueblo. Mi corazón está de fiesta por haberlos conocido. Ascardio, que buenos son todos. Ah, también el agradecimiento para mis increíbles hijos y amigos que se preocuparon por mi rápida recuperación. Los llevaré siempre en este corazón valiente.

IV

El anuncio sobre un Bono especial para los jubilados tiene al país alborotado, pero aún no se ha hecho efectivo como lo esperaban los miles de posibles beneficiarios, esperanzados y necesitados de ese dinero que nos promete el gobierno nacional. Me aseguran que hay muchos comerciantes han sacado sus cuentas para los aumentos correspondientes de la cesta básica, como suele suceder en estos casos.. BOND: Los productores de las películas de James Bond están próximos a anunciar el nombre del agente 007 ante la renuncia al personaje de Daniel Craig…

