La petición para despedir a Amber Heard de «Aquaman 2» lleva más de 4 millones de firmas #18May

El juicio de Amber Heard y Johnny Depp sigue su curso y continúa dando de qué hablar. En ese transcurso, los fanáticos del protagonista de «Piratas del Caribe» y los apasionados por la película de Aquaman 2, donde la actriz encarna a «Mera», una reina del mar, han comenzado una campaña para que la artista no aparezca en la filmación o sea sustituida.

En la página change.org, que se especializa en recolectar firmas o votos acerca de una tema puntual, comúnmente sobre quejas y demandas colectivas en Internet, ya son más de cuatro millones de personas que han votado a favor de que Amber no esté en la segunda parte de Aquaman, que se estrena en 2023.

Para este miércoles 18 de mayo, se contabilizan 4.247.734 firmas y sigue subiendo minuto a minuto. Hay que destacar que, según Marca.com, la petición contra Heard data de 2019, es decir, las firmas se han recolectado desde hace casi 3 años.

Así marcha la recolección de firmas para sacar a Heard de Aquaman 2, hasta este 18 de mayo. Fuente: Change.org

Son muchos los que han expresado su descontento con la famosa actriz por su acusaciones contra Johnny Depp.

Aunque la firmas que se han sumado en la plataforma no han tenido una repercusión oficial contra Heard, la modelo declaró el 16 de mayo en la continuidad del juicio que, la campaña difamatoria de Depp había tenido efecto, provocando que su papel en Aquaman and The Last Kingdom fuese recortado drásticamente.

Según ella, el primer guion de la película contenía escenas de acción donde aparecía su personaje, pero en los versiones nuevas, tales escenas fueron eliminados. En total su aparición en pantalla sería de 10 minutos únicamente.

El juicio mantiene la atención de todo Hollywood, en un caso donde Depp espera ganar y recibir 50 millones de dólares por difamación, mientras que Amber busca 100 millones por una campaña difamatoria.

