Rafael Simón Jiménez: Venezuela no se acomodó, la pobreza extrema subió de 69% a 74% #20May

Rafael Simón Jiménez, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que la pobreza extrema en Venezuela subió de 69% a 74% y señaló que en el país existe un cúmulo de burbujas, “mientras los más pobres están cada día más hundidos en la miseria«.

A través de una nota de prensa, Jiménez indicó que para terminar con la crisis que atraviesa Venezuela desde hace años, “es fundamental un acuerdo político y la unión de todos los venezolanos”.

«Eso de que Venezuela se acomodó no se entiende. Yo acabo de ver la última encuesta de Encovi que reveló que la pobreza subió a 94% y la pobreza extrema subió de 69% a 74%. Es verdad que ha habido nichos de crecimiento, lo que se conoce como burbujas, pero esa forma de crecimiento no permea hacia abajo, sino que intensifica aún más la brecha social; y esto al gobierno no le sirve porque esto significa que se sigue castigando a su clientela electoral que son los más pobres», subrayó.

Diálogo

En la misiva, el historiador y politólogo también se refirió al proceso de negociación entre delegados del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el gobierno de Maduro.

«Eso es dando y dando. EEUU le ha dicho al gobierno siéntense ahí, para que arreglen el problema de elecciones libres, la reinstitucionalización, libertades y a medida de que esos temas se resuelvan, va a depender que el gobierno de Maduro obtenga lo que quiere», sostuvo.

Salario

Para Jiménez las cosas han cambiado para Nicolás Maduro, pues considera que no se puede sostener las políticas que venía aplicando por mucho tiempo en Venezuela.

“Había mucha expectativa por el 1 de mayo y el aumento para los trabajadores, porque Maduro había dicho que su paradigma era llegar a los 300 dólares, pero no lo hizo, no aumentó. No lo hace porque no es sustentable. La propia política de anclar el dólar les está saliendo demasiado caro. El año pasado invirtió 1.600 millones de dólares y hasta ahora, ya va por los 1.500 millones de dólares. El gobierno no tiene como fundamentar esto, cómo hacer sustentable una mayoría y su clientela política de los factores menos favorecidos son los más afectados», destacó.

Enfatizó que Maduro “debe entender que tiene que ir a una mayor apertura, una apertura con convicción”.

«Maduro debe dar el debate, tal vez sea puertas adentro del chavismo, pero debatir ¿para qué sirve esto? ¿Para qué han servido todos estos años? ¿Para hacer más pobres a los pobres? No creo, pero eso solo pasa por una apertura económica sincera”.

«Maduro tiene que sincerarse porque no puede ser que dé un pasito para adelante y uno para atrás, ojalá hubiera apertura, pero no es decir que se va a abrir 10 o 15 por ciento de inversión, porque quién va a invertir en empresas que están obsoletas y con mala gerencia».

Cambio político

En el documento difundido a los medios de comunicación, el exrector del CNE, recalcó que para lograr el cambio político en el país se debe optar por la vía electoral.

«No hay otra vía para marcar el paso a una transición que no sea la electoral, hay elementos para marcar la ruta a la transición, lo demás es la unidad, sin distingo y sin exclusiones. No es solo la unidad de los partidos, sino también abrirlo al chavismo. A nadie le gusta vivir en un país como la Venezuela de ahora, y más cuando el 100% del país quiere un cambio político», señaló.

Sostuvo que durante los últimos 20 años, la oposición ha estado entrampada “en un círculo vicioso».

“Hace falta la unidad de todos los que propiciamos un cambio de gobiernos, debe ser diverso, yo puedo tener profundas diferencias con la Alianza Democrática y con el G4, pero mi adversario es el gobierno y ese es el ABC de la política, es elemental», refirió.

