Jesús Mendoza exige avanzar en recuperación de la UCV para regreso semipresencial a clases #7Jul 

- Publicidad -

Al denunciar que tras 12 meses que iniciaran las obras de recuperación en las 11 facultades que integran el campus de la UCV, solo tres de ellas presenten más de 70% de avance, Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), exige que el progreso de los trabajos sea significativo y “notable” de cara al retorno de las actividades, de manera semipresencial, previsto para septiembre.

“En la mayoría de las facultades se puede evidenciar 50% de avance en los trabajos, mientras que en Farmacia y Odontología la ejecución de las obras se ha ralentizado», detalló el líder estudiantil en rueda de prensa.

- Publicidad -

El balance presentado por el máximo representante de la FCU de la UCV reveló que en las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Política y Arquitectura, el resultado de los trabajos es superior al promedio, al tiempo que cuestionó que algunas escuelas, tal es el caso de Odontología, no han sido atendidas.

“Es necesario que en la Facultad de Odontología se puedan dar los arreglos en la sala de máquinas y otras unidades, para que se dé el regreso de los estudiantes”, enfatizó Mendoza.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, informó que a la fecha, desconocen los motivos por los cuales el campus Maracay, el núcleo Cagua, así como escuela de Enfermería en Sebucán (Caracas) y la de Salud Pública ubicada en El Algodonal (Distrito Capital) no fueron considerados por la Comisión Presidencial para el reacondicionamiento que ejecutan.

- Publicidad -

Mendoza anunció que desde la FCU crearán una Comisión de Enlace que permita al alumnado a través de los Centros de Estudiantes denunciar o reportar cualquier retraso de los trabajos, teniendo de esta manera, un enlace con la Subcomisión de Infraestructura de la UCV.

“No podemos estar celebrando cuando hay facultades en las que no han culminado los trabajos, no podemos estar celebrando cuando aún no se ha dado un 100% de los arreglos, es indispensable que se culminen las obras”, sostuvo el portavoz estudiantil.

En nombre de la FCU, Jesús Mendoza, recordó que aún “no se tiene cifra de cuánto ha sido la inversión total por parte del Estado”, por lo que se sumó a la petición realizada por las autoridades universitarias, al querer saber el presupuesto requerido para las obras de la UCV: “el Estado le tiene que rendir cuentas a la universidad”.

Capacidad para administrar recursos

Por otra parte, la Consejero Universitaria, Paola Martínez, afirmó que los trabajos previstos por la Comisión Presidencial “no arreglan el daño que el Estado ha hecho a las universidades”, por lo que considera sensato que “se rinda cuentas a la UCV sobre las inversiones que se están haciendo”, cuestionó que sean los representantes del Gobierno quienes decidan “que reparar, y que no”.

“Una estructura bonita no soluciona que un estudiante tenga una beca de seis bolívares, no soluciona la deserción profesoral… la universidad tiene la capacidad de administrar los recursos”, argumentó Martínez.

El también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, solicitó a la administración de Nicolás Maduro garantizar “una educación de calidad a los jóvenes, no solo de la Universidad Central de Venezuela… no puede ser posible que no tengamos una sede en dónde ver clases”, advirtió.