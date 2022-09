OPINIÓN Reflexión en positivo: Siempre con optimismo #15Sep

- Publicidad -

La vida es así porque así es la vida, hay que desear que los demás se sientan bien para uno sentirse mejor además cuán grande es desearse el bien unos

a los otros y no fomentar una pelea visceral entre sí como nos estábamos acostumbrando, muchos filósofos de la nada, falta de oficio que suman y dicen que más de noventa y cinco (95) por ciento de este grupo se ocupa de analizar y hablar del gobierno y el cinco (5) por ciento serian los que trabajan o sea que el noventa y cinco (95) por ciento de este inmenso grupo son agoreros, profetas del desastre o flautistas, eso no debe seguir así, todos queremos en el fondo una nación prospera, solvente en lo moral y económicamente, gente creativa con ánimo de progresar y desarrollar su creatividad así como un gobierno que se ocupe de generar riquezas con buenas alianzas y no un

gobierno que propicie la pobreza, la miseria y la mala educación ; no dudo que el deseo de todos es salir de esta anomalía, aprovechar y aumentar el potencial de las riquezas de nuestro país .

No debemos perder las esperanzas de que nuestro país se arreglara de forma positiva porque así será y así lo dispuso Dios ya el castigo ha sido largo y tedioso a mí en lo personal se me quedo grabado el cliché de que Venezuela se arregló y así lo siento y lo manifiesto de corazón, siempre con optimismo y con toda la buena fe que así sea; que la ganadería y la agricultura sean de primera, más fuertes y poderosas , esos son los deseos de todas aquellas personas de buena voluntad Venezuela se arregló Dios no quiera que el llamado “síndrome de Estocolmo” nos haya afectado.

Si estamos luchando hasta con el poder de la mente por un país que se arregle entonces tengamos la bondad de narrar las cosas positivas que nos están sucediendo y así continúen, según los conocedores de la materia, científicos de la economía y bien documentados; la economía de este año mejoro en un Doce (12) a un quince (15) por ciento, esta es muy buena noticia que los Cañi

c ultores anuncian con toda seriedad en la voz de Ingeniero Ricardo Álvarez presidente de esa Asociación, que la zafra este año tuvo un aumento del veinte (20) por ciento; esa es una excelente noticia, que el comercio ha tenido un repunte favorable, también es buena noticia y así en estas líneas invito a mis lectores a sumarse a la creatividad, aportar ideas que sean un manifiesto al

progreso y darle una vacante a la flauta y recordar que este es el país más lindo y rico del planeta.

Aprovecho para informarles a mis fieles lectores que el 09-09-2022 cumplió la columna Reflexiones en Positivo 23 años ininterrumpidos de publicaciones, fue la forma más idónea que encontré para mantenerme en contacto con la ciudadanía, siempre intentando dar un mensaje de paz y transmitirles positividad en la realidades de nuestro país; así que el agradecimiento especial al Diario El impulso y las gracias a ustedes mis lectores por su receptividad

en estos largos años.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

